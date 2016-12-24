Kayseri'deki terör saldırısı

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KAYSERİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde yaralanan 15 gazi, Kayseri'de terör saldırısının yaşandığı otobüs durağında dua ederek hastanede tedavileri süren askerlere geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Kayseri'de ilk olarak 1. Komando Tugayı'nı ziyaret eden 15 Temmuz gazileri, daha sonra terör saldırısının olduğu Talas Bulvarı'ndaki otobüs durağına geldi. Burada Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Gaziler adına konuşan Gökhan Çam, 15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları adına Kayseri'ye geldiklerini söyledi.

Yaşanan terör saldırısına dayanamayıp bu ziyareti gerçekleştirmek istediklerini dile getiren Çam, şunları kaydetti:

"Bizler kendi imkanlarımızla bu acıya daha fazla dayanamayarak 15 arkadaşımızla yola çıktık. Arkadaşlarımın hepsi 15 Temmuz'da göğüslerini tanklara, tüfeklere siper etti. Rabbim bizlere o gece gazilik mertebesini nasip etti. Ben de bu berenin hakkını vererek takmak istedim çünkü ben 2009'da 1. Komando Tugayı 1.Komando Taburu Karargah Destek Bölüğü askeriydim. Gerçekten bu olay bizi çok üzdü, dayanamadık, yollara düştük. Hem taziyeye hem de destek olmaya geldik. Bütün 15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları olarak buradayız."

Gaziler, daha sonra terör saldırısında yaralanan ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinde tedavileri devam eden askerleri ziyaret etti.