Bahşılı Belediyesinden Haleplilere yardım kampanyasına destek

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KIRIKKALE (AA) - Bahşılı Belediyesi, Kırıkkale Belediyesinin başlattığı Halepliler için yardım kampanyasına destek oldu.

İlçe genelinde toplanan yardımlar Kırıkkale Belediyesinin Hüseyin Kahya Parkı'nda açmış olduğu çadıra teslim edildi.

Bahşılı Belediye Başkanı İbrahim Uyar, gazetecilere yaptığı açıklamada, halkın ve belediye personelinin topladığı yardım kolilerini teslim ettiklerini söyledi.

Allah'ın Halep'te zulüm gören Müslümanlara bilhassa çocuklara yardım etmesi dileğinde bulunan Uyar, ''Onların yaralarını bir nebze de olsa sarabilirsek ne mutlu bize. Kırıkkale Belediyemize ve hemşehrilerimize çok teşekkür ederiz.'' diye konuştu.