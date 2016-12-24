24 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KİLİS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kilis'teki terör operasyonu

24 Aralık 2016 Cumartesi, 14:04

KİLİS (AA) - Terör örgütü DEAŞ'la irtibatlı oldukları gerekçesiyle Kilis'te gözaltına alınan yabancı uyruklu 7 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Çıldıroba köyü sınır hattında devriye görevi yapan 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığına bağlı Alsancak Piyade Hudut Karakol Komutanlığı ekiplerince Suriye'den Türkiye’ye geçmeye çalışırken yakalanan 7 zanlının, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Çıldıroba köyü sınır hattında devriye görevi yapan 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığına bağlı Alsancak Piyade Hudut Karakol Komutanlığı ekipleri, 4 gün önce Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 7 kişiyi terör örgütü DEAŞ'la irtibatlı olduğu iddiasıyla gözaltına almıştı.


İLGİLİ HABERLER

Kilis'te terör operasyonu
YEREL

KİLİS'TE TERÖR OPERASYONU
Şimşek'ten Fırat Kalkanında görev yapan askerler ve sağlık çalışanlarına moral ziyareti
YEREL

ŞİMŞEK'TEN FIRAT KALKANINDA GÖREV YAPAN ASKERLER VE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA MORAL ZİYARETİ
Kilis'te kapalı köy yolu kalmadı
YEREL

KİLİS'TE KAPALI KÖY YOLU KALMADI
Kilis Barosundan El-Bab operasyonunda yaralanan askerlere ziyaret
YEREL

KİLİS BAROSUNDAN EL-BAB OPERASYONUNDA YARALANAN ASKERLERE ZİYARET
Fırat Kalkanı Harekatı
YEREL

FIRAT KALKANI HAREKATI

&quot;Kütüphanesiz Okul, Kitap Okumayan Çocuk Kalmasın&quot; kampanyası
YEREL

"KÜTÜPHANESİZ OKUL, KİTAP OKUMAYAN ÇOCUK KALMASIN" KAMPANYASI
Yaralı Türk askerlerine ikramlarla moral verdiler
YEREL

YARALI TÜRK ASKERLERİNE İKRAMLARLA MORAL VERDİLER
Milletvekili Dülger, yaralı askerleri ziyaret etti
YEREL

MİLLETVEKİLİ DÜLGER, YARALI ASKERLERİ ZİYARET ETTİ
Genç çiftçilere 228 adet büyükbaş hayvan dağıtıldı
YEREL

GENÇ ÇİFTÇİLERE 228 ADET BÜYÜKBAŞ HAYVAN DAĞITILDI
Resim yarışmasında dereceye giren Türk ve Suriyeli öğrencilere ödülleri verildi
YEREL

RESİM YARIŞMASINDA DERECEYE GİREN TÜRK VE SURİYELİ ÖĞRENCİLERE ÖDÜLLERİ VERİLDİ
Kilis'te karla mücadele
YEREL

KİLİS'TE KARLA MÜCADELE
Sınır ötesine insani yardım
YEREL

SINIR ÖTESİNE İNSANİ YARDIM
Sabah pazarının esnafı ateş yakarak ısınıyor
YEREL

SABAH PAZARININ ESNAFI ATEŞ YAKARAK ISINIYOR
&quot;Türk askeri olmasaydı oğlum ölmüştü&quot;
YEREL

"TÜRK ASKERİ OLMASAYDI OĞLUM ÖLMÜŞTÜ"
Başkan Yardımcısı Cuma Özdemir, sıhhi tahliye noktasında görev yapan personeli ziyaret etti
YEREL

BAŞKAN YARDIMCISI CUMA ÖZDEMİR, SIHHİ TAHLİYE NOKTASINDA GÖREV YAPAN PERSONELİ ZİYARET ETTİ