Mobilya sektörünün sorunları ele alındı

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ANKARA (AA) - Öz Ağaç-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Tuncay Dolu, mobilya sektörünün kötü durumda olduğunu belirterek, "Mobilya sektörü 2013 yılına kadar yatırım yaptı, ihracatlarını artırdı. Ancak 2014 yılından itibaren gerilemeye başladık." dedi.

HAK-İŞ'e bağlı Öz Ağaç-İş Sendikasınca bir otelde düzenlenen "Mobilya Sektöründeki Sorunlar, Çözüm Yolları ve 2023 Hedefleri Paneli"nde, mobilya firmalarının temsilcileri, sektörün mevcut ve geleceğe ilişkin sorunlarını ele aldı.

Öz Ağaç-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Tuncay Dolu, panel sırasında gazetecilere mobilya sektörünün durumunu değerlendirdi.

İhracat olanakları yüksek olan sektörün, istihdama da büyük katkı sağladığına dikkati çeken Dolu, "Mobilya sektörü maalesef şu anda kötü bir durumda. Mobilya sektörü 2013 yılına kadar yatırım yaptı, ihracatlarını artırdı. Ancak 2014 yılından itibaren gerilemeye başladık. 2023 hedeflerimiz var. 2023 hedeflerinde 10 milyar dolar civarında bir ihracat, 25 milyar dolarlık da bir üretim öngörüyoruz." diye konuştu.

Dolu, 2014 yılından itibaren ihracat ve üretim bakımından bir düşüş yaşandığını belirterek, bu duruma çare bulmak amacıyla Türkiye ve dünyada önemli ölçüde ticari paya sahip 21 Türk mobilya firmasının üst düzey yöneticileriyle bir araya geldiklerini söyledi.

Panelde özel sektörün üzerine düşen görevlerle ilgili bir çalışma yapacaklarını ifade eden Dolu, beklentilerin de ele alınacağı panel çıktılarının verilerinin ilgili kişilere sunulacağını belirtti.

Dolu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve akademisyenlerin katılımıyla 2017 yılında da bir çalıştay planladıklarını aktararak, "Bu sektörü hep beraber ayağa kaldırmamız gerekiyor, bizim temel amacımız şu anda bu." dedi.

Panelde mobilya üreticileri de 2023 hedeflerine ulaşabilmek için hükümetten üretim ve ihracatın arttırılması adına teşviklerin daha kapsamlı hale getirilmesi, KDV oranlarında ihtiyaç doğrultusunda indirime gidilmesi, meslek okullarında teknolojinin geliştirilmesi ile nitelikli eleman ihtiyacının karşılanması gibi taleplerde bulundu.

Panele, AK Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal, HAK-İŞ Genel Sekreteri Osman Yıldız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri de katıldı.