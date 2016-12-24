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YEREL HABERLER  / KARS HABERLERİ
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Bebeğini boğarak öldürdüğü öne sürülen kadın tutuklandı

24 Aralık 2016 Cumartesi, 14:14

KARS (AA) - Kars'ta 24 günlük bebeğini boğarak öldürdüğü iddia edilen kadın tutuklandı.

İddiaya göre, kadın sığınma evinde yaşayan ve eşinden ayrıldığı belirtilen A.Ş. (33), 24 gün önce hastanede erkek bebek dünyaya getirdi. Doğumun ardından sığınma evine dönen A.Ş, bunalıma girerek bebeğini yastıkla boğdu.

Durumu fark eden görevliler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Hayatını kaybettiği belirlenen bebeğin cansız bedeni, inceleme sonrası otopsi için Kars Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

A.Ş, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kadın, cezaevine gönderildi.

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