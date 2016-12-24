24 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kan bağışında bulunanlara madalya takıldı

24 Aralık 2016 Cumartesi, 14:19

MUĞLA (AA) - Muğla Kızılay Derneği tarafından kentte düzenli kan bağışında bulunanlara madalya verildi.

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Salonunda düzenlenen törende 10 kez kan bağışı yapan 175 kişiye bronz, 25 kez kan bağışı yapan 5 kişiye gümüş, 35 kez kan bağışı yapan 1 kişiye ise altın madalya verildi.

Törende konuşan Muğla Valisi Amir Çiçek, Türk Kızılay'ının çok iyi örgütlenmiş bir teşkilat olduğunu belirterek, Kızılay'ın Türkiye ve dünyanın bir çok bölgesinde yardıma koştuğunu söyledi.

Vatandaşlardan düzenli olarak bağışında bulunmalarını isteyen Çiçek, "Türk Kızılay'ının kan bağışı kampanyası çok bilinçli bir kampanya. Kampanya uygulanmaya başladığı günden bu yana farkındaysanız kan anonsları bitti. Ben kan bağışçılarımızı gönülden kutluyorum." dedi.

Muğla Kızılay Şube Başkanı Bülent Karakuş da "Türk Kızılay'ı Türkiye'nin ihtiyacı olduğu kanı tek başına karşılıyor. Buradaki en önemli faktör gönüllülerimiz. Gönüllülerin bu süreçteki katkısı asla yadsınamaz. Tüm hayırsever vatandaşlarımıza ve kan bağışçılarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Marmaris Birgül Gökmen Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Fethi Halepliler de Türkiye'nin içinde bulunduğu dönemde halkın kan bağışı konusunda daha çok bilinçlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, geçen yıl Muğla'da 30 bin ünite kan bağışı yapıldığını, bu yıl ise 31 bin ünite kana ihtiyaç duyulduğunu sözlerine ekledi.

İLGİLİ HABERLER

Zihinsel engellilerin yaşadığı zorluklar sahneye aktarıldı
YEREL

ZİHİNSEL ENGELLİLERİN YAŞADIĞI ZORLUKLAR SAHNEYE AKTARILDI
Engelli öğrencilere &quot;beden müziği&quot; eğitimi
YEREL

ENGELLİ ÖĞRENCİLERE "BEDEN MÜZİĞİ" EĞİTİMİ
Muğla'da otomobil denize düştü: 1 ölü 3 yaralı
YEREL

MUĞLA'DA OTOMOBİL DENİZE DÜŞTÜ: 1 ÖLÜ 3 YARALI
Milas'ta uyuşturucu ile mücadele toplantısı yapıldı
YEREL

MİLAS'TA UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE TOPLANTISI YAPILDI
Engelli Öğrencilere Beden Müziği Eğitimi
YEREL

ENGELLİ ÖĞRENCİLERE BEDEN MÜZİĞİ EĞİTİMİ
Golden çetesi&quot;nin reisi hastaneye kaldırıldı
YEREL

GOLDEN ÇETESİ"NİN REİSİ HASTANEYE KALDIRILDI
Muğla'da yapı markette yangın
YEREL

MUĞLA'DA YAPI MARKETTE YANGIN
Bodrum'da eğitim yararına konser
YEREL

BODRUM'DA EĞİTİM YARARINA KONSER
Milas'ta yavuz hırsız önce motosiklet çaldı sonra zeytin çuvallarını
YEREL

MİLAS'TA YAVUZ HIRSIZ ÖNCE MOTOSİKLET ÇALDI SONRA ZEYTİN ÇUVALLARINI
Kan bağışçıları ödüllendirildi
YEREL

KAN BAĞIŞÇILARI ÖDÜLLENDİRİLDİ
TÜRSAB'ın yeni yönetimi CHP 'yi ziyaret etti
YEREL

TÜRSAB'IN YENİ YÖNETİMİ CHP 'Yİ ZİYARET ETTİ
CHP'li Ünlü: &quot;Marmaris'in gaziliğe değil devlet desteğine ihtiyacı var&quot;
YEREL

CHP'Lİ ÜNLÜ: "MARMARİS'İN GAZİLİĞE DEĞİL DEVLET DESTEĞİNE İHTİYACI VAR"
Öğrenciler geleneksel enstrümanlar ve müzikleri tanıdı
YEREL

ÖĞRENCİLER GELENEKSEL ENSTRÜMANLAR VE MÜZİKLERİ TANIDI
Muğla'daki FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

MUĞLA'DAKİ FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
Seydikemer'de 6 öğretmen FETÖ'den tutuklandı
YEREL

SEYDİKEMER'DE 6 ÖĞRETMEN FETÖ'DEN TUTUKLANDI
Milas AK Parti'de görev değişikliği
YEREL

MİLAS AK PARTİ'DE GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ
Okutur; &quot;Yurt dışı ve yurt içindeki fuarlarda bölgenin tanıtımını yapıyoruz&quot;
YEREL

OKUTUR; "YURT DIŞI VE YURT İÇİNDEKİ FUARLARDA BÖLGENİN TANITIMINI YAPIYORUZ"
ilas'ta belediye ihalelerine yoğun ilgi
YEREL

İLAS'TA BELEDİYE İHALELERİNE YOĞUN İLGİ
Milas'ta AKUT gönüllüleri eğitime başladı
YEREL

MİLAS'TA AKUT GÖNÜLLÜLERİ EĞİTİME BAŞLADI
Muğla'dan Halep'e ilk Un yardımı
YEREL

MUĞLA'DAN HALEP'E İLK UN YARDIMI
Milas AK Parti'den taziye ziyareti
YEREL

MİLAS AK PARTİ'DEN TAZİYE ZİYARETİ
Muğla İkinci Amatör Küme kuraları çekildi
YEREL

MUĞLA İKİNCİ AMATÖR KÜME KURALARI ÇEKİLDİ
Milas THK 225 bin bağış topladı
YEREL

MİLAS THK 225 BİN BAĞIŞ TOPLADI