Sivaslı "Aşık"lardan teröre tepki

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SİVAS (AA) - Fasıl Heyeti Aşıklar ve Halk Oyunları Derneği Başkanı Ahmet Ayık ve üyeler, söyledikleri kahramanlık türküleri ve yaktıkları ağıtlarla teröre tepki gösterdi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, Sivas Fasıl Heyeti Aşıklar ve Halk Oyunları Derneği tarafından dernek binasında gerçekleştirilen programda, ülkemizde meydana gelen terör olaylarına tepki gösterildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve istiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan dernek başkanı Ayık, yıllardır islam ülkelerinde kan ve gözyaşı döküldüğünü söyledi.

Yediden yetmişe, 79 milyonun tek vücut olacağını ve vatanın birliği, bütünlüğü için canını verebileceğini vurgulayan Ayık, şunları kaydetti:

"Canımızı verir, ülkemizi böldürmeyiz. Bunu Avrupa da Amerika da bütün terör örgütleri de iyi bilsin. Bu vatan topraklarında yaşayan hepimiz biriz, bütünüz ve kardeşiz. Doğudan batıya, kuzeyden güneye vatanımızı bölmek isteyen şer güçlere, içerdekilere, dışarıdakilere ve bütün terör örgütlerine hep birlikte gereken dersi vermeye hazırız. Devletimize, vatanımıza, milletimize, bayrağımıza canımız ve kanımız pahasına sahip çıkacağız. Vatan hainlerine fırsat vermeyeceğiz."

Ayık, vatan için şehit olan polislere ve askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Konuşmanın ardından Fasıl Heyeti, Aşıklar ve Halk Oyunları Derneği üyeleri kahramanlık türküleri söyleyip ağıtlar yakarak teröre tepki gösterdi.

Programa, Sivas'taki sivil toplum örgütlerinin başkan ve yöneticileri katıldı.