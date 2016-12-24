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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Maraş olaylarının 38. yılı dolayısıyla Erenler Kültür ve Dayanışma Derneği önünde toplanan grup, cemevi inşaatının bulunduğu alana kadar yürüdü ve dua etti.

Erenler Kültür ve Dayanışma Derneği önünde toplanan bir grup, cemevi inşaatının bulunduğu alana kadar yürüyüş gerçekleştirdi. Buraya karanfil bırakan grup, dua etti.

Dernek Başkanı Müslüm İbili, barış ve kardeşlik adına cemevi önünde anma gerçekleştirdiklerini söyledi.

Grup adına basın açıklama yapan Sevim Yalıncakoğlu da amaçlarının acıyı paylaşmak olduğunu belirtti.

Olayda hayatını kaybedenlerin Hakk'a yürüdüğünü dile getiren Yalıncakoğlu, "Çünkü bizim inancımız ağaca, toprağa ikrar vermiş bir inançtır. Bu topraklar Alevilerin kadim topraklarıdır. Pirimiz Hünkar Hacı Veli'nin bilinci, Pir Sultan'ın direncini her zaman yüreğimizde ve gönlümüzde taşıyacağız." dedi.

CHP Milletvekili Mehmet Tüm, HDP milletvekilleri Alican Önlü, Erdal Ataş, Müslüm Doğan, CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Öztunç, CHP İl Başkanı Esat Şengül, Avrupa'daki Alevi federasyonlarının başkanları, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Başkanı Tuncer Baş, Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Doğan Demir ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Gani Kaplan'ın da bulunduğu grup, daha sonra dağıldı.