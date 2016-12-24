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"21. Kanarya ve Kafes Kuşları Türkiye Şampiyonası"

24 Aralık 2016 Cumartesi, 14:26
"21. Kanarya ve Kafes Kuşları Türkiye Şampiyonası"

BURSA (AA) - Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Federasyonu tarafından bu yıl 21'incisi Bursa'da düzenlenen "Kanarya ve Kafes Kuşları Türkiye Şampiyonası"nda, 440 kategoride yarışan 5 bin 446 kuş değerlendirmeye alındı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi (AKKM) fuar alanında gerçekleştirilen şampiyonada, ötüm, ırk ve renk kanaryaları, egzotik finch, muhabbet kuşları, papağanlar ve kumrular yarıştı.

Federasyon 2. Başkanı Oğuz Özkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğin cumartesi ve pazar günü halka açık olduğunu söyledi.

Bursa'nın şampiyonaya iyi bir ev sahipliği yaptığını ifade eden Özkaya, "Şampiyona için 52 şehirden gelen 68 dernek, 750 üretici ve 5 bin 446 kuşla yarışmamızı gerçekleştirdik. Yarışmada ulusal ve uluslararası 30 hakem görev aldı. Hakemler, 60 yardımcıyla beraber bir gün boyunca çalışarak kuşların tamamını puanlayıp değerlendirdiler." diye konuştu.

Özkaya, şampiyonanın her yıl farklı bir ilde gerçekleştirildiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Her kuşun özel standartları var. O standartlara göre, gagasından kuyruğuna kadar her kuş, değerlendirilerek, dereceye girecekler seçiliyor. Bu bir Türkiye şampiyonası. Burada herkes birinci olmak istiyor. Onun için hakemler, dikkatli ve özenli seçimler gerçekleştiriyor. Kuşların hepsinin ayağında bilezikler var. Bunlar, kuşların bu sene doğduğunu gösteriyor. Hangi üreticinin ve derneğin kuşu olduğunu gösteriyor. Yani bir derneğe üye olmayanların bu yarışmaya katılma şansı yok."

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