Suriyeli çocuklar eğlendi

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ŞANLIURFA (AA) - Akçakale'de okul öncesi Türkçe dil eğitimi alan Suriyeli çocuklar, düzenlenen etkinlikte aileleriyle birlikte eğlendi.

İranlanda merkezli insani yardım kuruluşu Concern Worldwide Türkiye Temsilciliği tarafından bir restoranda gerçekleştirilen etkinlikte 200 Suriyeli çocuk, yemek yiyip, oyun oynadı.

Program yöneticisi Murat Alemdar yaptığı açıklamada Suriyeli çocukların Türk eğitim sistemine daha kolay uyum sağlaması için Türkçe dil eğitimi verdiklerini söyledi.

Suriyeli çocuklara yönelik yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi veren Alemdar şöyle konuştu:

"Bu merkez geçtiğimiz haziran ayında açıldı. Şuan 200 öğrenciye ulaştı bu öğrencilerin bir kısmı Türk okullarına kaydoldu. Diğer akranlarına nazaran daha kolay uyum sağladılar ortalama 3 ayda bir aileleri de dahil ettiğimiz böyle etkinlikler düzenliyoruz. Bu etkinliklerin amacı hem ailelere öğretmenlere çocuklara bir moral vermek hem de çocukların şu zamana dek öğrendiklerini sergilemek için etkinlik."

Programın ardından Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan'ın eşi Ayşenur Ayhan ve Akçakale Belediyesi Destek Hizmetler Müdürü İbrahim Akkurt, çocuklara kışlık mont ve oyuncak hediye etti.



























