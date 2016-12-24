AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, kayak yaptı

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BİNGÖL (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan Bingöl Hesarek Kayak Merkezi'nde incelemelerde bulunarak, bir süre kayak yaptı.

Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kent merkezine 34 kilometre mesafede yaptırılan Bingöl Hesarek Kayak Merkezi'ne incelemelerde bulundu.

Ciddi kaynak ayrılarak yapılan kayak tesislerinin binası, pistleri, telesiyeji, teleskisi ile çok güzel bir yatırım olduğunu kaydeden Yılmaz, tesislerin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Bingöl'ün öteden beri kayak sporunda iyi bir yerinin olduğunu, tesise yakın köylerden milli kayakçıların bulunduğunu aktaran Yılmaz, "O günkü kısıtlı imkanlarla yapılmış yerlerde çocuklarımız milli kayakçı olmuşlardı. İnanıyorum ki imkanları daha çok geniş olan, çok daha uzun süre kayak imkanı veren bu kayak tesisimizden de yeni milli sporcularımız yetişecektir." ifadelerini kullandı.

Bingöl'den yetişen bazı kayakçıların diğer kayak merkezlerinde eğitmenlik yaptığını aktaran Yılmaz, onların geri dönüp buradaki gençlerin eğitmesiyle kentin kayak sporunda çok farklı yere geleceğini vurguladı.

Bu tür tesislerin yaşam anlamında kentlere kalite getirdiğine işaret eden Yılmaz, şöyle devam etti:

"Bingöl merkezden insanlarımız hafta sonları rahatlıkla artık buraya gelip kayak yapma imkanına sahipler. Kayak yapmasalar bile karda bir takım sosyal faaliyetler yapma imkanı var. Burada yatılı bir şekilde 70'e yakın insanın gecelemesi de mümkün. Önümüzdeki yıllarda özel sektörün de buraya gelip yeni konaklama tesisleri inşa etmesiyle burası çok daha farklı bir hale gelecek. Diğer taraftan buradaki pisti geliştirmeye devam edeceğiz."

Yılmaz, ek yatırımlarla Bingöl Hesarek Kayak Tesislerinin Türkiye'nin en önde gelen kayak tesislerinden bir haline geleceğine dikkat çekerek, tesisin mevcut haliyle de Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri haline geldiğini ifade etti.

Bölgede huzur ve güven ortamının önemine değinen Yılmaz, şöyle konuştu:

"İnanın huzurun, güvenin pekiştiği bir ortamda Bingöl sadece termal kaynaklarıyla, yayla turizmiyle değil, kış turizmiyle de çok ciddi imkanlara sahip bir ilimiz. Burası aynı zamanda bir istihdam alanı. Dünyada da Türkiye'de de en fazla istihdam hizmet sektörlerindedir. İşte bu tür tesislerin artmasıyla gençlerimize yeni imkanlar oluşturmuş oluyoruz. Burası sadece kış sporları için değil sporcular için yaz kampları imkanı sağlıyor."

-"Bu pist sadece Bingöl'ün değil"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, genç, yaşlı, çocuk herkesi Bingöl'e kayak yapmaya davet ederek, "Burası sadece Bingöllülerin değil, bütün Türkiye'den, çevre illerimizden insanları da buraya davet ediyorum. Bingöllüler adına davet ediyorum, gelsinler, bu güzelliklerden istifade etsinler. Tabiat anlamında Bingölümüzün çok güzellikleri var. Türkiye'nin en huzurlu illerinden biridir. Geçen sene TÜİK verilerine hangi il daha huzurlu diye ölçüm yapılmıştı. Bingöl en huzurlu 20. il arasında çıkmıştı. İleride çok daha huzurlu günlerde kardeşliğimizin pekiştiği, demokrasinin daha iyi bir şekilde yaşandığı, sosyal hayatın daha canlı olduğu bir ortamda bu tesislerimiz de çok daha verimli hizmet vereceklerdir." diye konuştu.

-"Dünyanın en güzel sporu kayaktır"

Eğitmenler yardımıyla bir süre kayak yapan Yılmaz, acemi olmasına rağmen, kayak keyfini yaşadı.

Cevdet Yılmaz, "Dünyanın en güzel sporlarından bir kayaktır. Ama tabi biraz eğitim almanız gerekiyor. Ben acemi bir kayakçıyım. Buna rağmen çok zevk aldığımı söyleyebilirim. Acemi pistlerinde biraz daha çalışarak, kendimi geliştireceğim. Ama yapan bilir gerçekten çok zevkli bir spor." dedi.

Yılmaz'ın programına, Vali Yavuz Selim Köşger, Belediye Başkanı Yücel Barakazi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Erdal Arıkan ve diğer yetkililer eşlik etti.