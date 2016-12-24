24 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SİİRT HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Siirt'te Suriyeli ailelere battaniye yardımı

24 Aralık 2016 Cumartesi, 14:32

SİİRT (AA) - Siirt'te Kültür Turizm ve Kalkındırma Derneğince, ihtiyaç sahibi Suriyeli ailelere battaniye yardımı yapıldı.

Siirt Kültür Turizm ve Kalkındırma Derneği Başkanı Murat Özekinci, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kış geldi kardeşlerimiz üşümesin" sloganıyla kampanya başlattıklarını belirtti.

Kampanya kapsamında kentteki özel bir hastanede görev yapan doktorların desteğiyle 20 aileye battaniye yardımı yapıldığını belirten Özekinci, mağdur ve ihtiyaç sahibi ailelere ulaşarak onlara bu soğuk kış aylarında yardımcı olmayı arzu ettiklerini söyledi.

Suriye halkının yanında olmayı sürdüreceklerini belirten Özekinci, şöyle dedi:

"Ülkelerindeki olaylardan kaçarak ilimizde kendi imkanlarıyla kalan Suriyeli 20 aileye battaniye yardımı yapıldı. Önümüzdeki günlerde bu alandaki çalışmalarımız artacak. Kış aylarında Suriyeli ailelerin ve çocukların zorluk çekmesini istemiyoruz. Şu ana kadar 20 aileye ulaştık. İmkanlar dahilinde yardımlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."

İLGİLİ HABERLER

Siirt'te eski otogarın yıkım çalışması
YEREL

SİİRT'TE ESKİ OTOGARIN YIKIM ÇALIŞMASI
Futbol tutkusu hakemliğe başlattı
YEREL

FUTBOL TUTKUSU HAKEMLİĞE BAŞLATTI

Siirt'te elektrik kesintisi
YEREL

SİİRT'TE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Siirt'te &quot;Geçici Özel Güvenlik Bölgesi&quot; uygulaması
YEREL

SİİRT'TE "GEÇİCİ ÖZEL GÜVENLİK BÖLGESİ" UYGULAMASI
Teröristlerin menfeze tuzakladığı patlayıcı etkisiz hale getirildi
YEREL

TERÖRİSTLERİN MENFEZE TUZAKLADIĞI PATLAYICI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Siirt'te Geçici Özel Güvenlik Bölgeleri 15 gün süreyle uzatıldı
YEREL

SİİRT'TE GEÇİCİ ÖZEL GÜVENLİK BÖLGELERİ 15 GÜN SÜREYLE UZATILDI
Siirt'te baca yangını uyarısı
YEREL

SİİRT'TE BACA YANGINI UYARISI
Yeni yıla doğru
YEREL

YENİ YILA DOĞRU
TFF Kadınlar 3. Ligi
YEREL

TFF KADINLAR 3. LİGİ
Diyanet-Sen, Emniyet Müdürü Tokyay'ı ziyaret etti
YEREL

DİYANET-SEN, EMNİYET MÜDÜRÜ TOKYAY'I ZİYARET ETTİ
Görevlendirme yapılan belediyeden engellilere rampalı minibüs
YEREL

GÖREVLENDİRME YAPILAN BELEDİYEDEN ENGELLİLERE RAMPALI MİNİBÜS

Siirt'teki yerel gazeteler denetlendi
YEREL

SİİRT'TEKİ YEREL GAZETELER DENETLENDİ
Siirt'te elektrik kesintisi uyarısı
YEREL

SİİRT'TE ELEKTRİK KESİNTİSİ UYARISI