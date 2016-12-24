Siirt'te Suriyeli ailelere battaniye yardımı

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SİİRT (AA) - Siirt'te Kültür Turizm ve Kalkındırma Derneğince, ihtiyaç sahibi Suriyeli ailelere battaniye yardımı yapıldı.

Siirt Kültür Turizm ve Kalkındırma Derneği Başkanı Murat Özekinci, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kış geldi kardeşlerimiz üşümesin" sloganıyla kampanya başlattıklarını belirtti.

Kampanya kapsamında kentteki özel bir hastanede görev yapan doktorların desteğiyle 20 aileye battaniye yardımı yapıldığını belirten Özekinci, mağdur ve ihtiyaç sahibi ailelere ulaşarak onlara bu soğuk kış aylarında yardımcı olmayı arzu ettiklerini söyledi.

Suriye halkının yanında olmayı sürdüreceklerini belirten Özekinci, şöyle dedi:

"Ülkelerindeki olaylardan kaçarak ilimizde kendi imkanlarıyla kalan Suriyeli 20 aileye battaniye yardımı yapıldı. Önümüzdeki günlerde bu alandaki çalışmalarımız artacak. Kış aylarında Suriyeli ailelerin ve çocukların zorluk çekmesini istemiyoruz. Şu ana kadar 20 aileye ulaştık. İmkanlar dahilinde yardımlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."