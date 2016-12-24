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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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"EYOF 2017'nin Türkiye'de olması motivasyonu yükseltecek"

24 Aralık 2016 Cumartesi, 14:39

ERZURUM (AA) - Milli kayakçı Şerife Tuncer, 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nin (EYOF 2017) Türkiye'de yapılmasının, Türk sporcularının motivasyonunu yükselterek, başarı getireceğini söyledi.

Şerife Tuncer, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) gazetecilere yaptığı açıklamada, EYOF 2017'de mücadele edecek Türk sporcularının avantajlı olduğunu belirterek, "Yurt dışında ve Türkiye'de yarışmak arasında çok ciddi fark olacaktır. Yarışların ülkemizde olması motivasyonu üst düzeye çıkaracak." dedi.

Sporcuların antrenman yaptıkları pistlerde mücadele etmesinin avantaj olduğunu vurgulayan Şerife Tuncer, Erzurum'daki EYOF 2017'de Türk sporcuların büyük başarı göstereceğine inandığını aktardı.

Festivalin birçok sporcu için tecrübe olacağına da işaret eden Şerife, "Bir sporcu hırsını, cesaretini ve heyecanını asla kaybetmemeli. Bu yıl mücadele edecek arkadaşlarımız için Erzurum çok iyi bir deneyim olacak. Gerek tesisler gerekse altyapı noktasında yapılan çalışmalarla yarışlara iyi şekilde hazırlanıyorlar." ifadelerini kullandı.

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