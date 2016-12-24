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Genç çiftçilere damızlık düve dağıtımı

24 Aralık 2016 Cumartesi, 14:41
Genç çiftçilere damızlık düve dağıtımı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde Kırsal Kalkınma Yatırımları Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi programı kapsamında hibe desteğinden faydalanan 9 çiftçiye 54 damızlık düve dağıtıldı.

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili Mehmet Özkale, bakanlık tarafından yürütülen Genç Çiftçiler projesi kapsamında projesi kabul edilen 9 çiftçiye 6'şar adet Clavel ırkı damızlık düvenin dağıtımını yaptı.

AK Parti Sumbas İlçe Başkanı Kürşat Davutluoğlu, dağıtım esnasında yaptığı açıklamada, "Genç Çiftçi" projesiyle kırsal alandan göçün önlenerek kırsal yerleşimlerde üretimin arttırılması ve vatandaşların köylerine dönmesinin amaçlandığını belirterek, "Bu projeyi planlayıp gerçekleştiren Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza ilçemiz ve köylerimiz adına çok teşekkür ederim. Tüm genç çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

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