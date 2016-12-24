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Batman'da öğrencilere ayakkabı yardımı

24 Aralık 2016 Cumartesi, 14:53
Batman'da öğrencilere ayakkabı yardımı

BATMAN (AA) - Sason Kaymakamlığı, ilçeye bağlı dağ köylerinde yaşayan ve kışlık ayakkabı ihtiyacı olan 270 öğrenciye ayakkabı dağıttı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Sason yöneticisi Sabahattin Atalay, yaptığı açıklamada, ilçeye bağlı Bayramlar, Aykonak, Dağlıca, Han, Gortil ve Vortanuz köylerinde yaşayanların yılın 6 ayını kar altında geçirdiğini söyledi.

Atalay, zor şartlarda okula giden öğrencilerin durumunu Kaymakam Tekin Dundar'a ilettiklerini ve Dundar'ın destekleriyle bu köy ve mezralarda yaşayan 270 öğrenciye, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) çalışanları ve köy öğretmenleriyle beraber kışlık ayakkabı dağıttıklarını belirtti.

Atalay, kışın soğuk günlerinde giyecek ayakkabı bulamayan çocukların bu ihtiyaçlarına destek olduğu için Kaymakam Dundar'a teşekkür etti.

Köylülerden Veysi Arasan da kışın çetin koşullarında ilçe merkezine ulaşmakta zorluk çektiklerini kaydederek, devlete minnettar olduklarını söyledi.

Yardımlardan dolayı çok mutlu olduklarını vurgulayan Arasan, "Allah kimseyi devletsiz, vatansız ve sahipsiz bırakmasın. Çocuklarımıza uzatılan en küçük bir yardım bile bizleri mutlu etmeye yetiyor. Sayın Kaymakamımız daha önce de bu bölgede bulunan 90 çocuğu sünnet ettirmişti. Ayrıca engelli olan çocukları tespit edip, hepsine maaş bağlanmasını sağlamıştı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

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