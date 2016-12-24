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ANTALYA (AA) - "Antalya Yetimlerine Sahip Çıkıyor Projesi" kapsamında 80 yetime gıda, giyim ve temizlik malzemesi yardımı yapıldı.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun eşi Sevim Karaloğlu öncülüğünde başlatılan, Deniz Feneri Derneği Antalya Temsilciliği'nin de paydaşı olduğu proje kapsamında, dernek binasında 80 yetime giyim, gıda, temizlik malzemeleri ve 150 liralık alışveriş çeki verildi.

Malzemelerin teslimine katılan Sevim Karaloğlu'na derneğin Antalya Temsilcisi Ahmet Sargın da dernek ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Dernek binasını da gezen Sevim Karaloğlu'na Sargın tarafından tablo hediye edildi.

Proje kapsamında yetimlere yönelik yardım faaliyetlerinin ve etkinliklerin süreceği öğrenildi.