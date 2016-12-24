Şereflikoçhisar'da soba zehirlenmesi: 1 ölü

ANKARA (AA) - Şereflikoçhisar ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı adam hayatını kaybetti.
Emek Mahallesi'nde yaşayan 64 yaşındaki Adem Koçak'ı sabah saatlerinde eşi banyonun önünde yerde hareketsiz halde yatarken buldu.
Haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Koçak'ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğünü belirledi.
Koçak'ın cenazesi Sanayi Camisi'nde kılınan cenaze namazın ardından toprağa verildi.
Gazdan etkilenen Koçak'ın eşinin ise Ankara Atatürk Araştırma ve Eğitim Hastanesinde tedavi altına alındığı öğrenildi.