Ormancılardan yaban hayatına yem desteği

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yoğun kış şartlarında aç kalma tehlikesiyle karşı kaşıya kalan yaban hayvanlarının beslenmesi için doğaya yem bıraktı.

Ekipler, bölge müdürü Adnan Kayım’ın da katılımıyla, Karlıcak mevkiindeki çeşitli alanlara yem ve buğday bıraktı.

Kayım, yemleme çalışmasının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, kar yağışının güzelliğinin yanı sıra bazı zorlukları da beraberinde getirdiğini söyledi.

Kar yağışı ile doğada yem bulmakta zorlanan yaban hayatı için doğaya yem bıraktıklarını belirten Kayım, şunları kaydetti:

"Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü olarak bu zorluğa çare olma çabasıyla yemleme çalışmaları yapıyoruz. Kış mevsiminde doğada yaşayan hayvanlar yiyecek bulmakta güçlük çekiyor. Bölge Müdürlüğü olarak yaban hayvanlarına kendi doğal ortamlarına yem bırakıyoruz. Kış şartlarında aç kalan hayvanlar açısından bu çalışmalar hayati öneme sahip. Vatandaşlarımızın da kış şartlarında hassasiyetle davranmalarını ve sokaklarda yaşayan hayvanların bu zor zamanlarına yiyecek bırakarak destek olmalarını istiyoruz. Yaban hayatı yemleme çalışmalarımız önümüzdeki günlerde de devam edecektir."

Yem bırakma çalışmasına Kütahya Orman İşletme Müdürü Murat Kavalcı, Merkez İşletme Şefi Mustafa Doğan, Çöğürler Orman İşletme Şefi Hasibe Doğan, Ağaçköy muhtarı Mehmet Işık ve görevli personel katıldı.

