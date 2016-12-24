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YEREL HABERLER  / BOLU HABERLERİ
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TFF 1. Lig

24 Aralık 2016 Cumartesi, 15:15

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Alper Ulusoy, Volkan Narinç, İbrahim Bozbey

Boluspor: Erdi Yokuşlu (Dk. 60 Melih Ağa), Arapi, Diarra, Emre Kılınç, Özgür İleri (Dk. 46 Andre Santos), Peopon, Murat Yıldırım, Furkan Şeker, Hakan Arslan (Dk. 31 İsmail Yıldırım), Yusuf Emre Gültekin, Özgür Özkaya

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Caner Arıcı, Sedat Ağçay, Mehmet Sak (Dk. 76 Osman Fırat), Pereira (Dk. 73 Sinan Özkan), İrfan Başaran (Dk. 83 Mba), Eren Tozlu, Azubuike, Sadık Çiftpınar, Diabang, Murat Akça

Goller: Dk. 9, 18, 41 Eren Tozlu, Dk. 25 İrfan Başaran, Dk. 71 Pereira (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 14 Diarra (Boluspor)

Kırmızı kart: Dk. 90+2 Diarra (Boluspor)

Sarı kartlar: Dk.11 Özgür Özkaya, Dk. 51 Andre Santos, Dk. 70 Murat Yıldırım (Boluspor), Dk. 27 Pereira, Dk. 45+2 Mehmet Sak, Dk. 51 Caner Arıcı ve Azubuike, Dk. 81 Sedat Ağçay (Evkur Yeni Malatyaspor)


BOLU (AA) - TFF 1. Lig'in 16. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, deplasmanda Boluspor'u 5-1 mağlup etti.

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