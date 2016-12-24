24 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KARS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

24 Aralık 2016 Cumartesi, 15:16
Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

KARS (AA) - Türkiye'nin önemli kayak merkezilerinden Cıbıltepe Kayak Merkezi'ne gelen kayakseverler hafta sonu keyfi yaşadı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 2 bin 634 rakımda bulunan ve sarıçam ormanlarının yanı sıra uzun ve alternatif kayak pistleriyle kış sezonunda çok sayıda yerli ve yabancı turisti çeken kayak merkezine, hafta sonu tatilini fırsat bilen kayakseverler adeta akın etti.

Kent merkezi ve ilçelerinin yanı sıra komşu illerden gelen kayakseverler, halen yağışın sürdüğü ve kar kalınlığının 80 santimetreye ulaştığı kayak merkezinde, snowboard, kayak ve kızakla kayarak eğlenceli anlar yaşadı.

Kayak merkezinde hizmet veren bir otelin Genel Müdürü Murat Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonun başlamasıyla özellikle hafta sonu yoğunluk yaşandığını söyledi.

Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde mevcut 9 pistten 8'inin kayak için ideal duruma getirildiğini belirten Demir, şunları kaydetti:

"Sarıkamış'a olan ilgi her geçen gün katlanarak artıyor. Şu an itibarıyla pistlerde 80 santimetre kar var. 8 adet pistimiz kar ezme makinesiyle ezilerek hazır duruma getirildi. Bir taraftan da kar yağışı devam ediyor. Misafirlerimiz doyasıya kayağın keyfini yaşıyor."

Demir, yılbaşı dolayısıyla da ilçedeki otellere yoğun talep olduğunu sözlerine ekledi.

İLGİLİ HABERLER

Bebeğini boğarak öldürdüğü öne sürülen kadın tutuklandı
YEREL

BEBEĞİNİ BOĞARAK ÖLDÜRDÜĞÜ ÖNE SÜRÜLEN KADIN TUTUKLANDI
Taksiciler şehitleri unutmadı
YEREL

TAKSİCİLER ŞEHİTLERİ UNUTMADI
Kars'taki terör operasyonu
YEREL

KARS'TAKİ TERÖR OPERASYONU
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan:
YEREL

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANI ARSLAN:
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, Kars'ta
YEREL

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANI ARSLAN, KARS'TA
SERKA Hediyelik Eşya Tasarım Yarışması sonuçları açıklandı
YEREL

SERKA HEDİYELİK EŞYA TASARIM YARIŞMASI SONUÇLARI AÇIKLANDI
Şehitlerimizi uğurluyoruz
YEREL

ŞEHİTLERİMİZİ UĞURLUYORUZ
Sarıkamış Harekatı'nın 102. yılı
YEREL

SARIKAMIŞ HAREKATI'NIN 102. YILI
Bakan Arslan, Kars'ta
YEREL

BAKAN ARSLAN, KARS'TA