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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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25 yılı dolduran esnafa plaket verildi

24 Aralık 2016 Cumartesi, 15:17

ANTALYA (AA) - Kumluca Esnaf ve Sanatkarlar Odası, üyeleri arasında mesleklerinde 25 yılı dolduran esnafa plaket verdi.

Kumluca Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı, her yıl geleneksel hale getirdiği "Meslekte 25 yıl" töreni düzenledi.

Törende konuşan Kumluca Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Atacan Ertürk, esnaf ve sanatkarlığı zor şartlar altında sürdüren, zorluklara rağmen 25 yılı dolduran esnafları kutladı.

Ertürk, "Ülkemiz her zamankinden daha stratejik ve önemli bir süreçten geçiyor. Bu süreçten sonra ya varız ya da yokuz. Ülkemizi bölüp parçalamak isteyen dış ve iç güçler işbaşındadır. Bize düşen birlik ve beraberlik içinde ay yıldızlı bayrağımız altında yaşama imkanını sağlamak ve yaşamayı sürdürmektir." dedi.

Esnafın yaşadığı sıkıntı ve zorlukları bildiklerini, bu konuda da gerekli çalışmayı yaparak esnafa yardımcı olmaya çalıştıklarını belirten Ertürk, aynı şekilde iktidar tarafından da esnafa yönelik çeşitli desteklemeler yapıldığını ifade etti.

Konuşmanın ardından meslek yaşamlarında 25 yılı doldurmuş 39 esnafa plaket verildi.

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