BBP Genel Başkanı Destici:

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "PKK, Batı'nın belli strateji merkezlerinde hazırlanmış ve eline verilmiş yol haritasıyla yürüyor." dedi.

Destici, Avrupa Türk Birliği Federasyonu ve Alperen Ocakları'nca bir otelde düzenlenen istişare programında yaptığı konuşmada, Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Alevi'yi ve Sünni'yi bir kilimin deseni olarak gördüklerini belirtti.

Türkiye üzerinde geçmişten bugüne kadar büyük oyunların oynandığını vurgulayan Destici, ülkenin kaosa ve çatışma ortamına sürüklenmeye çalışıldığını ifade etti.

Ülkedeki etnik ve mezhep gruplarının dönem dönem birbirine düşürülme çabalarının olduğunu kaydeden Destici, "Özellikle 1980 darbesinden önce biz bunları çok ziyadesiyle yaşadık ve gördük. Maalesef burada öyle komplolar, provokasyonlar yapılmıştır ki, bunlar hem Türkiye kamuoyuna hem dünyaya Alevi ve Sünni kavgası olarak yansıtılmıştır. Halbuki işin aslı öyle değildir. Biz Kürt'ü, Türkmen'i, Alevi'si, Sünni'si, Çerkez'i, Laz'ı hep birlikte büyük Türk milletiyiz. Hep birlikte büyük Türk devletiyiz." diye konuştu.

- "PKK eline verilmiş yol haritasıyla yürüyor"

Terör örgütü PKK'nın Avrupa'dan destek aldığını aktaran Destici, şunları söyledi:

"PKK'nın söylediği sözleri Avrupa'dan duyuyoruz. PKK, Batı'nın belli strateji merkezlerinde hazırlanmış ve eline verilmiş yol haritasıyla yürüyor. Onun için bizim de buna karşı çok akıllı olmamız, aynı zamanda topyekun ve kapsayıcı bir konseptle mücadele etmemiz lazım. Kökünü kazıyıncaya kadar mücadeleye devam etmeliyiz."