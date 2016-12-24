Yalova'dan kısa kısa

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YALOVA (AA) - Yalova Belediyesinin aralık ayı kültür sanat programları içerisinde yer alan "İvan İvanoviç Var mıydı? Yok muydu?" adlı tiyatro oyunu seyirciyle buluştu.

Nazım Hikmet'in 1954 yılında Moskova'da yazdığı ve her dönem güncelliğini koruyan "İvan İvanoviç Var mıydı? Yok muydu?" oyununun oyuncu kadrosunda Aşkın Şenol, Baransel Gürsoy, Berk Yaygın, Deniz Özmen, Fatih Koyunoğlu, Gökhan Azlağ, Pınar Tuncegil yer alıyor.

Erdemleri ve otoritesi arasında sıkışmış bir insanın, her çağda karşılaşılan, başımıza gelebilecek değişiminin yarı tatlı trajikomik, tiyatro oyunu izleyicilerden büyük alkış topladı.

Oyuncularla seyircileri selamlayan Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Jülide Güner, oyunculara Atatürk'ün Kenti Yalova kitabını hediye etti.

-15 Temmuz Resim, Şiir ve Kısa Film Yarışması

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yalova İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 15 Temmuz Resim, Şiir ve Kısa Film Yarışması'nın gala gecesi 11 Ocak'ta yapılacak.

Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenecek yarışmanın gala gecesine Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimine karşı sokağa çıkarak, kamyondaki görüntüleriyle simgeleşen Şerife Boz, İBB Gazisi Üzeyir Civan, darbenin seyrini değiştiren Şehit Ömer Halisdemir'in kardeşi Savaş Halisdemir, tankın altına yatıp ölmeyi bekleyen Metin Doğan ve hava alanı gazisi Musa İlhan katılacak ve o gece yaşadıklarını anlatacak.

11 Ocak'ta düzenlenecek gecede yarışmada dereceye girenlere ödülleri de takdim edilecek.