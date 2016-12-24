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MALATYA (AA) - CHP Malatya İl Başkanlığı tarafından 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün ölümünün 43. yılı sebebiyle anma töreni düzenlendi.

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, Battalgazi Belediyesi Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda düzenlenen anma töreninde yaptığı konuşmada, hemşehrileri, Mustafa Kemal Atatürk'ün en yakın mücadele arkadaşı 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün ölümünün 43. yılında anmak için bir araya geldiklerini belirtti.

İsmet İnönü'yü bir kez daha saygı, minnet ve şükranla andıklarını ifade eden Kiraz, şunları kaydetti:

"Ömrünü bu ülkenin bütünlüğü, birliği için cephelerde geçirmiş büyük bir asker, komutandı. İnönü, ülkemizi paramparça eden Sevr'i çöp kutusuna atarak emperyalizmin bu ülke üzerindeki bütün emellerini de o çöp kutusuna atıp, emperyalistlerin masasına vura vura ülkemizin birliğini, bütünlüğünü sağlayan Lozan'ı imzalatan büyük bir devlet adamıdır."

İnönü'nün önemli bir siyaset adamı olduğunu kaydeden Kiraz, İnönü'nün hemşehrileri olması, ülkede önemli adımlar atması dolayısıyla ayrıca onur ve gurur duyduklarını sözlerine ekledi.

2. Cumhurbaşkanı İnönü'nün hayatını konu alan panelin de düzenlendiği anma törenine partililer ve vatandaşlar katıldı.