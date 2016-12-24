Kocaeli'de çiftçilere 35 bin ceviz fidesi dağıtılacak

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesince, kent genelinde çiftçilere dağıtılması planlanan yüzde 50 hibeli 35 bin ceviz fidesi için Kandıra ilçesinde tören düzenlendi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü Kandıra Şefliği’nde düzenlenen törende konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak, kentin gelişmesinde Kandıra'nın özel bir yeri olduğunu söyledi.

Kandıra'nın, Kocaeli'nin parlayan yıldızı olduğunu ifade eden Özak, Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin (GİOSB) ilçenin geleceğini etkileyecek güzel ve büyük bir proje olduğunu belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanlığından, Kandıra kıyılarının planlaması için yetki aldıklarını, 30-35 kilometre hat üzerinde imar plan çalışmalarına başladıklarını belirten Özak, şunları kaydetti:

"Bu planlama bittiğinde inanıyorum ki, Antalya’ya Bodrum'a gitmeye ihtiyacımız olmayacak. Kandıra'mız turizm anlamında Türkiye’nin öncü kentlerinden biri olacak. Tarım hepimiz için önemli. Bugün burada Kandıra 11 bin olmak üzere, Kocaeli genelinde 35 bin yüzde 50 hibeli ceviz fidanı dağıtıyoruz. Daha önceki yıllarda 40 bin ceviz, 15 bin meyve fidanı dağıttık. Bugün dağıtılacak ceviz fidanı projesinin yaklaşık maliyeti 600 bin lira civarında. Kandıramızın tarımsal anlamda kalkınması için gereken her türlü desteği vermeye hazırız. Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu ilk etapta yüzde 50 hibeli 20 tavuk kümesinin yapılması projesini onayladı. Buradan bu müjdeyi de verelim."

Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken ise Büyükşehir Yasası ile ilçenin daha çok hizmetten yararlandığını ifade ederek, bugüne kadar Kandıra’da 27 bin meyve fidanı dağıtıldığını, 285 vatandaşın bu çalışmadan yararlandığını kaydetti.

Konuşmaların ardından, Kocaeli Büyükşehir Kırsal ve Tarımsal Alanlar Şube Müdürlüğü ekiplerince, çiftçilere ceviz fidesi dağıtımı gerçekleştirildi.