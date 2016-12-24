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"Doping konusundaki hassasiyetimiz devam ediyor"

24 Aralık 2016 Cumartesi, 15:36

ANTALYA (AA) - Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, doping konusundaki hassasiyetlerinin devam ettiğini belirterek, "Dopingsiz madalya istiyoruz, bunu devletimiz de istiyor. Lütfen bu konuda daha dikkatli olalım." dedi.

Antalya'daki bir otelde düzenlenen Türkiye Halter Federasyonu Antrenör ve Hakem Eğitim Semineri'ne 100 hakem ve 140 antrenör katıldı.

Seminerin açılış konuşmasını yapan Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Taşpınar, örnek federasyon olma yolunda adım adım hedeflerine ilerlediklerini söyledi.

Son yapılan genel kuruldan sonra başarılı olmak için çalışmalara hemen başladıklarını ifade eden Taşpınar, "Bir dönemi geride bıraktık, artık konuşma değil çalışma zamanı. Türk halterinin mimarları antrenörlerdir. Biz genel kurul sonrası değişikliğe başladık. Kurullarımızı oluşturduk, her kurul bir mekanizma içerisinde çalışarak başarıyı yakalayacağız. Kurullarımızın tümü sağlıklı çalışmalı. Tüm camiamız birlikte çalışmalı, çeneler değil camianın kendisi çalışmalı." diye konuştu.

Özellikle yıldızlar düzeyinde başarıyı yakalamaları gerektiğinin altını çizen Taşpınar, yıldızlarla dopingsiz olimpiyatlara katılmanın mümkün olduğunu belirtti.

Antrenörlerden sporcularının esiri olmamasını isteyen Taşpınar, şunları kaydetti:

"Doping konusundaki hassasiyetimiz devam ediyor. Dopingsiz madalya istiyoruz, bunu devletimiz de istiyor. Lütfen bu konuda daha dikkatli olalım. Bakanımız WADA yönetimine seçildi. Bu ülkemiz açısından son derece önemli bir görev. Şimdi bizlere daha büyük görevler düşmekte. Daha dikkatli olmalıyız ve bakanımızı mahcup etmemeliyiz. 'TOHUM' projemiz eksiklerine rağmen çok iyi gidiyor. Genel Müdürlüğümüz bu konuda bizi en iyi olarak görmekte. Yeni dönemde il temsilciliği konusunu hayata geçirmek istiyoruz. İl temsilcisi o ilin federasyon başkanı olacak. Gücümüze güç katacağına inandığım il temsilciliğini aktif hale getireceğiz."

Seminere katılan Antalya Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu ise Türk halterinin gelişiminden dolayı Taşpınar'a teşekkür etti. Halterin 81 ile yayılması konusunda kendilerinin de gayret içerisinde olduğunu aktaran Hacıcaferoğlu, Antalya'da ilçelere halteri yaymak için çalışmalara başladıklarını bildirdi.

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