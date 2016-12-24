Sarayönü'nde kuşlar için doğaya yem bırakıldı

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KONYA (AA) - Sarayönü İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce, kar yağışı nedeniyle yiyecek sıkıntısı yaşayan kuşlara yem bırakıldı.

Sarayönü Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Doğayı Koruma Ekibi sorumlusu Mesut Solak, gazetecilere yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle oluşan kar tabakasının kuşları olumsuz etkilediğini söyledi.

Müdürlük olarak kuşların aç kalmaması için çalışma başlattıklarını aktaran Solak, "İlçemize üç gün boyunca aralıksız yağan kar, kalın bir tabaka oluşturduğu için kuşlar beslenmekte sıkıntı çekiyor. İnsanlar gibi hayvanlarımızın da yaşamaya hakkı var. Bu dünya bizim olduğu kadar onların da. Doğa ve insan birbirinden ayrı düşünülemez. Bundan dolayı ilçenin çevresinde uygun noktalarda kuşları yemlemek için çalışma başlattık." diye konuştu.