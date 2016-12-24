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İscehisar'da "Bir Atkı Bir Bere " projesi

24 Aralık 2016 Cumartesi, 15:44
İscehisar'da "Bir Atkı Bir Bere " projesi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Kredi Yurtlar Kurumu öğrencileri "Bir Atkı Bir Bere " projesini İscehisar ilçesine bağlı Konarı köyü Konarı Ortaokul öğrencileri ile gerçekleştirdi.

İscehisar Kaymakamlığı ve Afyonkarahisar Kredi Yurtlar Kurumu Müdürlüğünce hazırlanan "Bir Atkı Bir Bere" projesi ile yurtlarda kalan 80 kız öğrenci kendi ördükleri atkı, bere ve süveter gibi el işlerini kredi yurtlar ve İscehisar Kaymakamlığının desteği ile Konarı Köy Ortaokulu'nda bulunan öğrencilere hediye etti.

İscehisar Kaymakamı Ali Altınkaynak, burada yaptığı konuşmada, öğrencilere bu anlamlı çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Altınkaynak, "Bu hediyeleri para ile alıp dağıtsak bu kadar değerli olmaz. El emeği vererek buraya kadar gelerek takdim etmenizin büyük anlamı var. Buradaki öğrencilerimizin gözlerindeki mutluluğu görmenizde bir ayrıcalık olacaktır." dedi.

Afyonkarahisar Kredi Yurtlar Kurumu Müdürü Nurullah Pervaneli de "Para ile alıp verseydiniz bişey hissetmezdiniz. Şimdi bu çocuklarla bir olguyu paylaştığınız vakit o duyguyu hissedersiniz. Kaymakamımız bu konuda doğru söylüyor. Bir sadaka bin bela defeder." diye konuştu.

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