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YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
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Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi

24 Aralık 2016 Cumartesi, 15:44


Salon: Menderes

Hakemler: Uğur Özen, Musa Kazım Çetin, Duhan Köyiçi

BOTAŞ: Sims 10, Fatmanur Karakaş 3, Zeynep Öykü Kalbisağde, Dilara Tongar, Özge Kavurmacıoğlu 5, Elif Emirtekin, Kulichova 6, Tilbe Şenyürek 5, Lacy 12, Ivankovic

Beşiktaş: Kübra İmren Ekşi 5, Zellous 19, Burcu Çiğil 5, Esra Erden Atacan 3, Sera Özelçi, Harding 9, Perovanovic 11, Meltem Avcı 4, Mehtap Karabilecen 2, Buse Özek, Sevgi Uzun, Stokes 14

1. Periyot: 14-20

Devre: 23-36

3. Periyot: 29-56


ADANA (AA) - Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 10. haftasında Beşiktaş, deplasmanda BOTAŞ'ı 72-41 yendi.


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