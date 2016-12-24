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YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
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"Uluslararası Türk Dünyası 3. Bilim ve Kültür Şenliği"

24 Aralık 2016 Cumartesi, 15:48

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Valiliği tarafından düzenlenen "Uluslararası Türk Dünyası 3. Bilim ve Kültür Şenliği" başladı.

GAP Arena Salonu'nda gerçekleştirilen şenlikte, yurt içi ve dışından 100 eser, sergilenmeye layık bulundu.

Açılışta konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, medeniyetin beşiği, peygamberler şehri Şanlıurfa'da düzenlenen etkinliğe katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Öğrencileri, temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, mevcut bilimsel çalışmalara katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen şenliğe, bin 200 proje başvurusunda bulunulduğunu aktaran Erdem, şunları kaydetti:

"Şanlıurfa Valiliği tarafından düzenlenen etkinliğe, başta ülkemiz olmak üzere, Azerbaycan, Bayır-Bucak Türkmenleri, Başkurdistan, Rusya Federasyonu, Dağıstan, Kırım, KKTC, Kosova, Moldova, Makedonya, Romanya, Bosna-Hersek, Kazakistan ve Bulgaristan'dan gelen küçük mucitlerimiz katıldı. Etkinlik, Türk dünyası ve Balkanlar'da öğrenim gören öğrencilerin ve öğretmenlerin ortak bir platformda buluşmalarının, çalışmalarını ve tecrübelerini paylaşarak, insanlık için fayda ve hayır üretecek bir etkileşimi yeniden kurmalarının yolunu açacaktır. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Türk Dünyası 3. Bilim ve Kültür Şenliğinin uzun yıllar devam etmesini ve Türk dünyasından yeni bilim adamlarının yetişmesine vesile olmasını diliyorum."

- "Ebediyete uzanan gönül köprüleri kurmayı gaye edindik"

Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna da etkinlik için gönderilen bin 200 projenin elenmesinde jüri üyelerinin zorlandığını belirtti.

Şenliğin Şanlıurfa'da düzenlenmesinin kentin tanıtımına büyük katkı sağlayacağını dile getiren Vali Tuna, "Sergilenen buluş ve tasarım ürünlerinin 30'unun yurt dışından olması, Türk dünyasında kültürel etkileşimin devam etmesinin bir sonucudur. Kısa vadeli, günü kurtaran çalışmaları değil, ebediyete uzanan gönül köprüleri kurmayı gaye edindik. Yarışmaya medeniyetlerin başkenti Şanlıurfa'da ev sahipliği yapmak, şahsım için ayrıca bir onur vesilesidir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Yardımcısı Erdem ile Vali Tuna'ya, şenliğe Türkiye dışından katılanlar tarafından yöresel kıyafetler hediye edildi.

Erdem ile katılımcılar, stantları gezerek, sergilenmeye layık görülen projeleri inceledi.

Şenliğin açılışına, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Kemal Timuroğlu, öteki ilgililerle yurt dışından gelen konuklar ve öğrenciler katıldı.

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