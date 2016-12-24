Salon: Edip Buran
Hakemler: Abdullah Koputan, Mustafa Akıllıoğlu, İsmail Bindir
MBK Doğuş Hastanesi: Michelle Snow 4, Melis Talay 9, Rana Derin, Malashenko 12, Moss 6, Aslı İnceer 3, Funda Bali 2, Emel Türkyılmaz 6, Gülşah Akkaya 9, Ferda Yıldız
Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen, Lavender 12, Gruda 14, Quigley 11, Stricklen 9, Pelin Derya Bilgiç 4, Ayşe Cora 4, Melisa Korkmaz 2, Melis Gülcan 6, Merve Arı 3, Tuğçe Canıtez 6, Esra Ural 4
1. Periyot: 16-24
Devre: 31-47
3. Periyot: 45-61
MERSİN (AA) - Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe, deplasmanda MBK Doğuş Hastanesi'ni 75-51 yendi.