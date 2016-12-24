Bozüyük Belediyesinde toplantı

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BİLECİK(AA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, iş dünyası, üniversite ve kamu temsilcileri Bozüyük Belediyesince düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

İlçedeki bir otelde düzenlenen iş birliği toplantısında, üniversitelerin sanayiyle ilişkisi, inovasyon, Ar-Ge ve sürdürülebilirlik konuları görüşüldü.

Toplantının amacının Bilecik için istihdamı sürekli bir hale getirerek büyümesini sağlamak olduğunu belirten Bilecik Valisi Süleyman Elban, şunları söyledi.

"Sanayinin üzerindeki Ar-Ge ve inovasyon yükünü azaltmak üniversitemize düşmektedir. Bu toplantı öncelikle bir araya gelme ve eksikliklerimizin dile getirilmesi için bir başlangıç niteliğindedir. Bundan sonraki toplantılarda amaca giderken, yapmamız gereken bu eksiklerimizi tamamlamaktır. Üniversiteye anlam verecek olan sanayi içerisinde sektörel bazda daha aktif yer almasıdır. Bu toplantının çok önemli ve çok gerekli olduğunu düşünüyorum."

AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, akademisyenler ve iş adamlarının katıldığı toplantıda sanayiciler konuyla ilgili taleplerini ve fikirlerini katılımcılarla paylaştı.



