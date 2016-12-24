24 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BARTIN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bartın'da 11 aydır kayıp avcı için yeniden arama başlatıldı

24 Aralık 2016 Cumartesi, 15:59
Bartın'da 11 aydır kayıp avcı için yeniden arama başlatıldı

BARTIN (AA) - Bartın'da 11 ay önce Kocaçay'da kaybolan avcının bulunması için yeniden arama çalışması başlatıldı.

Kocaçay'da 20 Ocak'ta ördek avladığı sırada akıntıda kaybolan Remzi Akardere'nin (32) ailesi, yeniden arama yapılması için Bartın Valiliğine başvurdu.

Bunun üzerine 16 kişilik Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ekibi, Çağlayan mevkisinde Akardere'yi arama çalışması başlattı.

JÖAK ekiplerinin, Akardere'nin bulunması amacıyla 3 gün boyunca 20 noktada arama yapacağı öğrenildi.

- "Allah büyüktür, ümidimizi kaybetmedik"

Çalışmaları izleyen Sezgin Akardere, gazetecilere yaptığı açıklamada, kardeşinin kaybolmasından 11 ay sonra yeniden arama başlatılması için valiliğe başvurduklarını söyledi.

Akardere, şöyle konuştu:

"Allah büyüktür, ümidimizi kaybetmedik. Kardeşim 20 Ocak'ta amcamın oğluyla ava gitmişti. Vurduğu ördeği almak isterken suya düşmüştü. Şu ana kadar sadece eldivenleri bulundu. Allah razı olsun devletimizden.

Başvurumuz üzerine devletimiz yanımızda oldu. Gerekli hassasiyeti gösterdi."

Yanaz köyü Kangahu Mahallesi'nde yaşayan Remzi Akardere, kuzeni Hüseyin Akardere (31) ile 20 Ocak'ta ördek avına çıkmış, vurduğu ördeği almak için girdiği Kocaçay'da akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

İLGİLİ HABERLER

Otomobil ile kamyonetin çarpıştı: 1 yaralı
YEREL

OTOMOBİL İLE KAMYONETİN ÇARPIŞTI: 1 YARALI
Sevgilisinin bıçakladığı genç kız yaralandı
YEREL

SEVGİLİSİNİN BIÇAKLADIĞI GENÇ KIZ YARALANDI
TKÜUGD Başkan Vekili Cengiz: &quot;Soydaşlar, Ankara'nin emrine amadedir&quot;
YEREL

TKÜUGD BAŞKAN VEKİLİ CENGİZ: "SOYDAŞLAR, ANKARA'NİN EMRİNE AMADEDİR"
Bartın'da Kasım ayında 334 konut satıldı
YEREL

BARTIN'DA KASIM AYINDA 334 KONUT SATILDI
Bartın'da ayıların saldırısına uğrayan kişi yaralandı
YEREL

BARTIN'DA AYILARIN SALDIRISINA UĞRAYAN KİŞİ YARALANDI
Yaşlı kadına minibüs çarptı
YEREL

YAŞLI KADINA MİNİBÜS ÇARPTI