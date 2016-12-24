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Sandıklı'da "Hafızlık Taç Giyme" töreni düzenlendi

24 Aralık 2016 Cumartesi, 16:03
Sandıklı'da "Hafızlık Taç Giyme" töreni düzenlendi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Akabe Kur'an kursunda hafızlığını tamamlayarak girdikleri sınavda başarılı olan ve belgelerini alan öğrencilere "Hafızlık Taç Giyme" töreni düzenlendi.

Sandıklı Ezgi Düğün Salonu'nda düzenlenen programda Afyonkarahisar İl Müftüsü Şükrü Kabukçu, yaptığı konuşmada, ülkemizin zor günlerden geçtiğini ve dini doğru anlayarak birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyenlere fırsat verilmemesini istedi.

Kabukçu, "Kur'an eğitimi çok önemli, şu anda ülkemizin geçirdiği zor günlerde dini doğru anlayarak birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyenlere karşı bir arada olup, vatanımız ve milletimizin selameti için gayret ve çaba göstermeliyiz. Sandıklı’dan her sene hafız mezun verilmesi bizleri son derece memnun ve mutlu etmektedir. Bu anlamda ilçe müftümüz ve şahsında tüm personelimize ve katılımcılara teşekkür ederim." dedi.

Daha sonra hafızlık sınavında başarılı olan 5 hafıza belgeleri takdim edildi.

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