Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümü

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GAZİANTEP (AA) - AK Parti Gaziantep Milletvekili Canan Candemir Çelik, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşu dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çelik, mesajında, Gaziantep'in kurtuluşunun tüm imkansızlıklara rağmen, vatan, hürriyet ve namus uğruna büyük bir mücadele örneği gösterilerek milletin bağımsızlığı, onuru ve vatanı uğruna hiçbir fedakarlıktan çekinmediğini gözler önüne seren kutlu bir zafer olduğunu belirtti.

İnanmışlığın, milli birlik ve beraberliğin yekvücut olduğu bu kadim şehirde, 95 yıl önce "Vurun Antepliler, namus günüdür. Vurun Antepliler, mertlik günüdür" diyerek bir destan yazıldığını kaydeden Çelik, "Atamalarımızın 'Bayrakları bayrak yapan üstünde ki kandır/Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır', anlayışıyla bizlere emanet ettiği bu mirasa hep birlikte sahip çıkmalı, gazilik unvanını onur ve şerefle taşıyan şehrimizdeyse herkes, 25 Aralık ruhuyla yaşamalı ve bu mücadele ruhunu yaşatmalıdır." ifadelerini kullandı.