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Trabzonspor'a yeni takım otobüsü

24 Aralık 2016 Cumartesi, 16:05


TRABZON (AA) - Trabzonspor'a, Ali Osman Ulusoy Şirketler Grubu tarafından yeni takım otobüs hediye edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim Hamad Al-Sani tarafından geçen hafta açılışı gerçekleştirilen Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde otobüsün teslimi dolayısıyla düzenlenen törene, Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, kulübün kurucu üyelerinden Nizamettin Algan, teknik direktör Ersun Yanal ve futbolcularının yanı sıra Ali Osman Ulusoy Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Ulusoy ile çok sayıda davetli katıldı.

Çubukçu, burada yaptığı konuşmada, Trabzonspor'u her alanda yeniden yapılandırmak için çalıştıklarını vurgulayarak, "Sorunları bir anda çözmek mümkün olmuyor. Acele etmeden sabırla yolumuza devam ediyoruz. İşte bugün de bu yolculuktaki yeni adımlarımızdan biri için toplandık." dedi.

Takımın yıllardın kullandığı otobüsün değiştirildiğini bildiren Çubukçu, "Son teknolojiyle donatılmış bu otobüsü bizlere kazandıran Ulusoy ailesine teşekkür ediyorum. İnşallah Trabzonsporumuzun iyi günlere yolculuğunda bu katkı takımımızı zor yollardan rahatça geçirip, başarısına güç verecektir." ifadelerini kullandı.

Hülya Ulusoy ise otobüsün, Trabzonspor'un kurucu başkanı da olan Ali Osman Ulusoy'un adını taşıdığını belirtti.

Otobüsün içinin özel olarak dizayn edildiğini, dışının da görsel olarak hazırlandığını dile getiren Ulusoy, şunları kaydetti:

"Rahmetli babamın ve arkadaşlarının 1967 yılında kuruluşuna öncülük ettikleri Trabzonspor, kısıtlı imkanlara sahipti. Buna rağmen ekonomide ve futbolda büyük güç olan İstanbul'un karşısında şampiyonluğu Anadolu'ya, Trabzon'a taşımayı kısa zamanda başardı. Biz Ali Osman Ulusoy Şirketler Grubu olarak, sevgili babamın ilk başkan olması sebebiyle de takımımızın yeni döneminde yeni stadında bir katkımız olsun istedik. Hedefimiz, 2016 model otobüs ile futbolcularımızı taşımak ve onlara destek olmaktır. Bu, güçlü Trabzon'a yakışır. Yolunuz açık, başarılarınız daim olsun."

Konuşmaların ardından Ulusoy, Çubukçu'ya otobüsün temsili anahtarını sundu. Tören, toplu fotoğraf çekiminin ardından otobüsün incelenmesiyle sona erdi.

Bordo-mavili ekip, tören sonrası kulüp tesislerine yeni otobüsleriyle döndü.


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