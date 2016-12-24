Trabzon'da doğalgaz çalışmaları

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TRABZON (AA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, şehirde 72 bin 500 konut ve iş yerine doğalgaz ulaştırıldığını bildirdi.

Gümrükçüoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Ortahisar ilçesinde doğalgaz çalışmalarının aralıksız ve planlandığı gibi devam ettiğini, yıl sonu itibarıyla çalışmaların yüzde 75'ini tamamlamayı planladıklarını belirtti.

Ortahisar'da 41 bin 550 konutta doğalgaz kullanıldığına dikkati çeken Gümrükçüoğlu, doğalgaz ulaştırılan konut ve iş yerlerinde kullanım oranının yüzde 60'a yaklaştığını kaydetti.

Gümrükçüoğlu, doğalgaz kullanımının artmasının Trabzon adına son derece sevindirici olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Şehirde 72 bin 500 konut ve iş yerine doğalgaz ulaştırıldı. 2017 yılı sonunda doğalgaz çalışmalarında yüzde 85'e ulaşmayı hedefliyoruz. Geri kalan kısımlar, ileriki yıllarda tamamlanacaktır. Kapısına ulaştırılan hemşehrilerimden abone olmalarını, daha temiz ve ucuz olduğu için doğalgaz kullanmalarını rica ediyorum. Trabzon'da doğalgaz kullanımını artırmak mecburiyetindeyiz."

Ortahisar ilçesine bağlı Çukurçayır Mahallesi'ne doğalgaz ulaştırılması için istimlak çalışmaların devam ettiğini bildiren Gümrükçüoğlu, "Eski köpek barınağının bulunduğu bölgedeki istimlak çalışmalarımız kapsamında, 2017 yılının ilk 3 ayında bedel ödemesi yapılacak. Çelik boru ana hattın döşenmesiyle Çukurçayır'a doğalgaz ulaştırmış olacağız. Bu çalışma yüklenici firmanın 2017 yatırım programına alındı." ifadesini kullandı.



