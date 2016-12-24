Hatay'da fırtına

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HATAY (AA) - Hatay'ın Arsuz ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle düğün salonunun çatısı uçtu, duvarları yıkıldı.

Alınan bilgiye göre, Pirinçlik Mahallesi'nde, Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan ancak henüz hizmete girmeyen düğün salonu fırtına nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Duvarları yıkılan ve çatısı uçan düğün salonu onarılmaya başlandı.

- 25 okulda onarım

Hatay'da iki günden bu yana etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle zarar gören bazı okullarda Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri onarım çalışması başlattı.

Belediye Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı ekipleri İskenderun ve çevre ilçelerde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle zarar gören okullarda hasar tespit çalışması yaptı.