MHP Siyaset ve Liderlik Okulu 13. Dönem Sertifika Töreni

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ANKARA (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Hakkari'ye gidip özerklik vaadinde bulunan Sayın Kılıçdaroğlu, hazırlanan anayasa teklifinin eyalet sistemini getireceğini yüzsüzce söyleyebiliyor. Derlerdi de inanmazdık, meğer doğruymuş; Sayın Kılıçdaroğlu sabah başka, akşam başkadır." dedi.

Bahçeli, parti genel merkezinde düzenlenen, Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 13. Dönem Sertifika Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, terörizmin kanlı dişini kırmak, kökünü kurutmak için hukuki, ısrarlı ve haklı bir mücadele içinde olduğunu söyledi.

Moskova'da, Halep'teki durum başta olmak üzere, Suriye konusunun değerlendirildiği Türkiye-Rusya-İran üçlü dışişleri bakanları toplantısında, 8 maddelik mutabakata varılmasının önemine dikkati çeken Bahçeli, bu stratejik kararın, ABD'yi kızağa aldığını ve bölgesel anlamda sınırladığını vurguladı.

Suriye'de çözüm için mutabakata varılan ortak bildiride, terör örgütleri PKK, PYD ve YPG'nin bulunmamasını "oldukça mahsurlu" olarak nitelendiren Bahçeli, "Rusya karşısında büyükelçi cinayetinden dolayı mahcubiyet yaşayıp Türkiye düşmanı bu terör örgütlerini görmezden gelmek izah ve telafisi olmayacak bir yanlıştır. Dileğim bu yanlıştan acilen dönülmesidir." diye konuştu.

- AK Parti'nin anayasa değişikliği teklifi

Partisinin 11 Ekim'deki TBMM Grup Toplantısı'nda, Türkiye'nin sıcak siyasi gündemini meşgul eden bir konuya ilişkin, "AKP'nin anayasal bir hazırlığı varsa TBMM'ye getirsin" şeklindeki sözlerini hatırlatan Bahçeli, AK Parti'nin, 10 Aralık'ta 21 maddelik anayasa değişikliği teklifini TBMM Başkanlığına sunduğunu, geçen salı günü de söz konusu teklifin, TBMM Anayasa Komisyonunda görüşülmeye başlandığını dile getirdi.

MHP'nin sözünün arkasında, fikri çizgisinin yanında olduğunu vurgulayan Bahçeli, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Maalesef Türkiye, devasa tehditlerin hedefindedir. Ülkemizi Suriye ve Irak yapıp, etnik ve mezhep temelli bölme planları dolaşımdadır. Bizim yapmamız gereken ve Türk milliyetçilerinin muazzam, ihmale kurban edilemez bir sorumluluğu vardır. O da Türkiye Cumhuriyeti devletini hukuk sınırlarına ne pahasına olursa olsun tekrar çekmektir. Bu maksatla cumhurbaşkanının dayanılmaz fiili soruna neden olan uygulamalarını bir anayasal düzenlemeyle sonlandırarak, kararı milletin vermesini sağlamaktır. Yeni krizleri önlemek, gittikçe kabaran kaos dalgasını durdurabilmek için devlet yönetiminde hukuk ve sistemik kuralları hakim kılmak tarihi bir görevimizdir."

- "CHP bundan niye korkuyor?"

Bahçeli, tartışılan konunun rejim olmadığını, üzerinde tahribat yapılan, tartışmalara ve uzlaşmaz fikir ayrılıklarına neden olan hükümet etme sisteminin niteliği olduğunu vurguladı.

Türk milletinin, nasıl ve hangi sistemle yönetileceğine kendisinin karar vermesi gerektiğine işaret eden Bahçeli, "CHP, bundan niye korkuyor, neden kaçıyor? Yalan, düzmece ve asılsız isnatlarla ilk dört maddenin kaldırılacağını, yürürlükteki rejimin son bulacağını hangi hakla hangi bilgiyle hangi izanla iddia edebiliyor? İlk dört maddenin değiştirilebileceğini geçmişte fütursuzca söyleyen Kılıçdaroğlu bize ne anlatmaya çalışıyor?" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin etrafının ateş çemberine alındığını söyleyen Bahçeli, terör örgütlerinin, kanlı vardiyalarına peşi sıra girdiklerini, canlı bombaların, bomba yüklü ölüm araçlarının dolaştırıldığını savundu.

Kendileri için önceliğin, Türkiye ve Türk milleti olduğunu ifade eden Bahçeli, "Bu aziz millete, hazırlığı yapılan anayasal düzenlemeyle ilgili fikrini sormanın, lehte veya aleyhte kararını almanın neresi hatalıdır?" diye sordu.

- "Kılıçdaroğlu sabah başka, akşam başka"

Bahçeli, anayasa değişikliği teklifine ilişkin şunları kaydetti:

"2007'de, TBMM'de cumhurbaşkanı seçilmiş olsaydı, çözümü için müdahil olmak durumunda kaldığımız sertleşen filli bir bunalımın bugün hiçbir şekilde ortasında bulunmayacaktık. Hakkari'ye gidip özerklik vaadinde bulunan Sayın Kılıçdaroğlu, hazırlanan anayasa teklifinin eyalet sistemini getireceğini yüzsüzce söyleyebiliyor. Derlerdi de inanmazdık, meğer doğruymuş; Sayın Kılıçdaroğlu sabah başka, akşam başkadır. Pot üstüne pot kırarken, çarkçıbaşı unvanını kimseye vermeye niyetli de görünmemektedir.

Bazı CHP milletvekilleri ismimi utanmadan, sıkılmadan İmralı canisiyle yan yana anmaktadır. Bu şuursuzlara şimdilik tavsiyem şudur; gitsinler, damarlarında PKK-HDP kanı akan, bölücülüğü göklere çıkartıp teröristlere övgüler düzen kendi vekil ve parti yöneticilerinin yakalarından tutsunlar."

- "Anayasal tartışmaların mutabakata dayalı çözülmesi emelindeyiz"

Bahçeli, demokrasiye bağlı oldukları için millete gitmekte sakınca görmeyeceklerini, milli iradeye sadakat duyduklarından milletin kararından rahatsız olmayacaklarını söyledi.

Türkiye'nin, 140 yıldır fiili sorunla boğuştuğunu, bu durumun, kökleri eskiye dayanan bir açmaza işaret ettiğini belirten Bahçeli, "Türkiye'nin gündemini var olan değil, yapılacak, yapılması dikte edilen anayasanın işgal etmesi bitsin istiyoruz. Siyasetin toplumsal sözleşme yerine fiili durum tarafından şekillendirilmesine son vermek arzusundayız. Yenisi yazılarak veya yapılarak, tüm sorunların çözüleceğine inanılan anayasal tartışmaların mutabakata dayalı çözüme kavuşturulması emelindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

- "En büyük tehlike, en yakın tehlikedir"

Türkiye'nin, cumhurbaşkanının millet tarafından seçildiği andan itibaren farklı bir faza, başka bir evreye geçtiğini ifade eden Bahçeli, şöyle konuştu:

"Biz buna hep itiraz ettik, halen de ediyoruz, ancak 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'nin daha fazla, uzun süreli fiili yükle gidemeyeceğini, gitse bile yakın bir tehlikede düşeceğini gördük ve inisiyatif alma ihtiyacı duyduk. Biliyoruz ki, en büyük tehlike, en yakın tehlikedir. Devleti yaşatmak için toplumsal sözleşmeyi yenilemek, herkesin hukuki sınırlarını yeniden tarif ve tanımlamak, buna da şartsız bağlı kalmak önümüzdeki hedeflerden birisidir.

Güç temelli fiili durum, Türk siyasetinin en kapsamlı ve kanayan sorunlarından biridir. Bunu telafi etmek, normalleşip gerçeklerle yüzleşmek sonra da gerekirse hesaplaşmak lazımdır. Toplumsal sözleşme ve sistemin ana kuralları tarafından yönü ve çapı belirlenmiş bir siyasete süratle geçilmelidir."

MHP'nin, milli, ahlaklı, ilkeli, tutarlı ve ne yaptığını bilen bir siyaset anlayışıyla yoluna devam ettiğini söyleyen Bahçeli, "Omurgası çökmüşler bizi anlayamaz. İlk virajda savrulanlar bizi anlamlandıramaz. HDP'nin yedek kulübesine dönmüş, PKK'nın kervan bekçiliğine soyunmuş, Türkiye muhaliflerinin sığınağı olmuş CHP'nin istese de bizim millet ve vatan sevdamıza kafası basmaz." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 13. Dönemi'ni bitirerek, sertifika almayı hak kazananlara, "Kendinize güvenin, öz değerlerinizi diri tutun. Çalışmaktan da yorulmayın. Komplekslerden uzak durup, büyük düşünmekten, hayallere kement atmaktan bir an olsun vazgeçmeyin." tavsiyesinde bulundu.

(Bitti)