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ZONGULDAK (AA) - MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, "Terörizme teslim olmayacağız, taviz vermeyeceğiz. Terörün panzehiri birlik ve dayanışma ruhunun canlı tutulmasıdır. Biz bu ruha sahip olduktan sonra isterse yedi düvel zincirlerinden boşanmış halde geri gelsin nafiledir." dedi.

Kalaycı, partisinin Zonguldak İl Başkanlığınca bir restoranda düzenlediği etkinlikte yaptığı konuşmada, Türk milletinin varlığını muhafaza etmek için ağır bedeller ödediğini söyledi.

Türkiye'nin devlet olmaktan kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini savunmak amacıyla gerek sınır güvenliğini gerekse milli varlığını korumanın yanı sıra kollama görevini ne pahasına olursa olsun yerine getirme mecburiyetinde olduğunu ifade eden Kalaycı, şöyle konuştu:

"Maalesef ülkemiz her yönüyle darboğazdadır. Suriye'de yaygınlaşan kaos milli güvenliğimizi vahim ölçülerde tehdit etmektedir. Bu itibarla teröristleri kaynak ve odağında yok etmek ülkemizin istikbal ve istiklali için tarihi bir zorunluluktur. Çevremizde gittikçe şiddetlenen, şiddetlendikçe kan, gözyaşı ve acıya neden olan ateş çemberi bulunmaktadır. Halep'te mazlumlar acımasızca katledilmektedir. Aramızda tarihi ve kültürel bağlar bulunan Halepli kardeşlerimizin yaşadıkları dramlar, sivil ve masum insanların tahliyesinde yaşananlar insanlık vicdanını titretmektedir."

Kalaycı, 15 Temmuz gecesi Türk milletinin varlığına biçilen kefeni son anda yırtarak attığını belirterek, "Demokrasinin itibar ve iffeti kurtarılmıştır. Türkiye ipten alınmıştır. Direnmeseydik, milletimiz korkusuzca tankların önüne çıkmasaydı Türkiye'nin ne olacağı asla unutulmamalıdır." ifadesini kullandı.

Terörizmin Türkiye'nin bir numaralı meselesi olduğunu vurgulayan Mustafa Kalaycı, "Bu bela defedilmeden huzur yoktur. Terörizmle mücadele süreci ne kadar acı ve yüksek maliyetli olsa da dayanacağız. Düşman kuşatmasını Allah'ın izniyle hep birlikte yapacağız. Başka seçeneğimiz yoktur. Terörizme teslim olmayacağız, taviz vermeyeceğiz. Terörün panzehiri birlik ve dayanışma ruhunun canlı tutulmasıdır. Biz bu ruha sahip olduktan sonra isterse yedi düvel zincirlerinden boşanmış halde geri gelsin nafiledir." şeklinde konuştu.



