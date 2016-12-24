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KONYA (AA) - Yurt Dışındaki Iraklı Doktorlar Derneği Başkanı Aydın Beyatlı, dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan Iraklı doktorlar ile Konya'da bir araya geldiklerini belirterek, ülkelerindeki sağlık sorunlarının çözümünü konuşacaklarını söyledi.

Beyatlı, bir otelde düzenlenen, Mevlana İkliminde 2. Irak Sağlık Sektöründe Dayanışma Kurultayı'nda, Irak'ın yeniden yapılanmaya ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Sağlık hizmetlerinde topyekün kalkınma için doktorların ve sivil toplum kuruluşlarının üzerine düşen sorumluluğa dikkati çeken Beyatlı, şöyle konuştu:

"Vatandaşlara hizmet etmemiz gerekiyor. Irak'taki sağlık hizmetlerine katkı sağlamak için bu kurultayı tertip ettik. Mevlana'nın hoşgörüsü altında toplandık. Mevlana'nın vuslatının 743'üncü yıl dönümünde dünyanın dört bir yanından Iraklı doktorlarla buluştuk. ABD, İngiltere, İsveç ile birçok Avrupa ülkesinden doktorlarımız Konya'ya geldi. Iraklı doktorların kendi gözünden ülkelerindeki sağlık sorunlarının çözümüne ilişkin görüşlerini masaya yatıracağız."

Irak Diyale Sağlık Genel Müdürü Ali Timimi ise terör örgütlerinin İslam'a zarar veren görüntüsünün yanında kan döktüğünü ve insanları öldürdüğünü söyledi.

Irak'ta Sağlık Bakanlığının en önemli kurumların başında yer aldığına işaret eden Timimi, yılda ortalama 80 milyon müracaata cevap verdiklerini aktardı.

Timimi, ülkesinde 2 bin 600 sağlık merkezi ve 253 hastanede sağlık hizmeti verildiğine dikkati çekerek, "Sivil ve asker yaralılara sahra hastanelerinde ve mobil sağlık istasyonlarımızla tedavi imkanı sağlıyoruz. Savaşlardan dolayı bu hizmetlerin yerine getirilmesinde mali sıkıntılar çekiyoruz." dedi.

Irak'ın Ankara Büyükelçisi Hişam Ali Ekber İbrahim el Alevi de Türkiye ile Irak arasındaki ilişkilerin bölge siyaseti açısından son derece önemli olduğunu söyledi.

Çok boyutlu ve köklü geçmişe dayanan iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi için çaba sarf edildiğini vurgulayan Alevi, "Türkiye ile ticaret hacmimiz son yıllarda çok daha büyüdü. Ülkelerin ekonomik boyutu 2004'te 1 milyar doların aşağısındayken ticaret hacmi, 2013'te 13 milyar dolara çıktı. Bu rakamlar ikili ilişkilere halkların ve devletlerin verdiği önemi gösteriyor." diye konuştu.

Kurultaya, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayşe Türkmenoğlu, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan Iraklı doktorlar katıldı.