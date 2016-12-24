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Bayburt'tan Halep'e yardım tırı

24 Aralık 2016 Cumartesi, 16:26
Bayburt'tan Halep'e yardım tırı

BAYBURT (AA) - Ülkü Ocakları Bayburt İl Başkanlığının başlatttığı kampanyada temin edilen yardım malzemeleri, Haleplilere ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı.

Saat Kule Meydanı'nda düzenlenen törende konuşan Ülkü Ocakları Bayburt İl Başkanı Fatih Ödünç, vatandaşların desteği ile toplanan yardım malzemelerinin Hatay üzerinden Haleplilere ulaştırılacağını söyledi.

Kampanyaya destek veren herkese teşekkür eden Ödünç, "Halep'te abluka altında yaşayan savaş mağdurları için başlattığımız yardım kampanyası kapsamında bizlere ulaştırılan gıda maddeleri, giysi ve çeşitli ihtiyaç maddelerini oradaki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. İnşallah o topraklarda yaşanan bu olaylar bir an önce sona erer." dedi.

Ulu Cami imam hatibi Zülküf Kocabey'in yaptığı duanın ardından malzemelerinin bulunduğu yardım tırı yola çıktı.

Törene, MHP Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap, partililer ile vatandaşlar katıldı.



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