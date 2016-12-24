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SAKARYA (AA) - 15 Temmuz Şehitleri Judo Turnuvası Sakarya'da başladı.

Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya, Sakarya, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Bolu, Bilecik, Kastamonu, Kütahya, Kırklareli ve Edirne'den yaklaşık 520 sporcu katılıyor.

Minik erkek, minik bayan, yıldız erkek ve yıldız bayan kategorilerinde yarışan sporcular, birbiriyle kıyasıya mücadele ediyor.

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turnuvanın 15 Temmuz şehitleri anısına düzenlendiğini söyledi.

Turnuvanın minik ve yıldızlar kategorisinde yapıldığı belirten Huysuz, organizasyonun manevi değerinin çok yüksek olduğunu dile getirdi.

Huysuz, 2017'nin Türkiye ve spor için güzel geçmesi temennisinde bulunarak, "Organizasyonda emeği geçen arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Burada önemli olan 2016'nın son turnuvası ve 15 Temmuz şehitleri adına düzenlenmiş olmasıdır. Judo sporu olarak 2017'de ülkemize daha fazla katkı ve organizasyon oluşturmak adına uğraşıyoruz. Sporcularımıza daha iyi olanaklar sağlamak için ülkemizin bize verdiği olanakları en iyi şekilde kullanacağız." diye konuştu.

Turnuva, yarın yıldız erkek ve yıldız bayan kategorilerindeki müsabakaların ardından sona erecek.



