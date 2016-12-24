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YEREL HABERLER  / KARABÜK HABERLERİ
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Karabük'te "teröre lanet yürüyüşü"

24 Aralık 2016 Cumartesi, 16:33
Karabük'te "teröre lanet yürüyüşü"

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Yenice ilçesinde faaliyet gösteren yerel gazetelerin öncülüğünde "teröre lanet yürüyüşü" düzenlendi.

Hükümet Konağı Atatürk Anıtı önünde toplanan ve ellerinde Türk bayraklarıyla çeşitli dövizler taşıyan grup, Celal Bayar ile Menderes Caddesi'nde terörü lanetleyen çeşitli sloganlar atarak yürüyüş yaptı.

Atatürk Anıtı önüne gelen grup, burada şehitler için okunan dualardan sonra dağıldı.

Yürüyüşe, Belediye Başkanı Zeki Çaylı, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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