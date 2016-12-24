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YEREL HABERLER  / KARS HABERLERİ
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Anneleri telef olan köpek yavruları barınakta koruma altında

24 Aralık 2016 Cumartesi, 16:36

KARS (AA) - Kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu Kars'ın Kağızman ilçesinde, anneleri telef olan köpek yavruları, belediye ekiplerince barınağa götürülerek koruma altına alındı.

İlçenin Şahindere Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi'nde 2 yavrusu bulunan köpek, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle sığındığı bir evin balkonunun altında 2 gün önce telef oldu. Mahalle sakinleri, annelerinin yanından ayrılmayan köpek yavrularına süt ve yiyecek verdi. Aç olmalarına rağmen köpek yavrularının yiyecekleri yememesi üzerine, mahalle sakinleri belediye ekiplerine haber verdi.

Köpek yavruları, dondurucu soğukta telef olmamaları için belediye ekiplerince barınağa götürülüp bakıma alındı.

Mahalle sakinlerinden Enes Çelik, annelerini kaybeden köpeklere 2 gündür süt verdiklerini ancak hayvanların bunu içmediğini belirterek, "Köpeklere çok üzüldük, yavru köpekler aç kalmasın diye süt ve ekmek verdik ancak hiçbirini yemediler." dedi.

Köpek yavrularının telef olan annelerinin yanından ayrılmamasının yürek burktuğunu anlatan Çelik, "Annelerinin yanından hiç ayrılmayıp, üşümesin diye başına sarıldılar ancak anneleri ölmüştü." ifadelerini kullandı.

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