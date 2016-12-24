24 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / VAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Engelliler için kış şenliği

24 Aralık 2016 Cumartesi, 16:42

VAN (AA) - Van'da engelli öğrencilerin el sanatlarını sergiledikleri şenlik düzenlendi.

Özel Van Rehabilitasyon Merkezi tarafından kentteki bir düğün salonunda düzenlenen şenlikte engelli öğrenciler önce tiyatro oyunu sahneledi.

Palyaço gösterisininde yapıldığı şenlikte son olarak çocukların hazırladığı el sanatları çalışması sergilendi.

Merkezin Müdürü Evin Şen, öğrencilerinin yeteneklerini sergileyeceği ve ailelerinin yaşadıkları zor süreçlere kısa bir mola vereceği bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Öğrencilerinin okul içinde eğitim almalarının yanı sıra düzenledikleri sosyal faaliyetlerle toplumla bütünleşmelerini için çalıştıklarını aktaran Şen, "Çünkü dezavantajlı çocukların toplumla kaynaşması ve hayata katılmalarının çok önemli olduğu biliyoruz." dedi.

Şenliğe katılan Taliha Batır da 2 çocuğu için rehabitasyon merkezinin ikinci bir aile olduğunu belirtti.

Bu tür etkinliklerle çocukların sosyalleştiğini anlatan Batır şöyle devam etti:

"Mutlulukları bu tür organizyonlarda yüzlerine yansıyor . Devletimiz tarafından çocuklarımın gelişimi adına bizlere bir çok kapı açıldı. Devletimiz çocuklarımıza elinden geldiği kadar sahip çıkıyor. Çocuklarımıza 10 yıl öncesine kadar böyle sahip çıkan devlet ve merkezler yoktu."

İLGİLİ HABERLER

İmam hatipli öğrenciler 15 Temmuz'u sahneledi
YEREL

İMAM HATİPLİ ÖĞRENCİLER 15 TEMMUZ'U SAHNELEDİ
Öğrencilere iş kazası ve meslek hastalıkları sigortası yapılacak
YEREL

ÖĞRENCİLERE İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARI SİGORTASI YAPILACAK
Minik öğrencilerden polislere destek
YEREL

MİNİK ÖĞRENCİLERDEN POLİSLERE DESTEK
Tayini çıkan Kaymakama veda yemeği
YEREL

TAYİNİ ÇIKAN KAYMAKAMA VEDA YEMEĞİ
Minik öğrencilerden polislere destek etkinliği
YEREL

MİNİK ÖĞRENCİLERDEN POLİSLERE DESTEK ETKİNLİĞİ
Van'da hava ulaşımına kar engeli
YEREL

VAN'DA HAVA ULAŞIMINA KAR ENGELİ

Vanlı köylünün kış çilesi
YEREL

VANLI KÖYLÜNÜN KIŞ ÇİLESİ
&quot;Belediyeyi borçlu hale getirenler utansın&quot;
YEREL

"BELEDİYEYİ BORÇLU HALE GETİRENLER UTANSIN"
Yaylada yetişen hindiler yılbaşı sofralarını süsleyecek
YEREL

YAYLADA YETİŞEN HİNDİLER YILBAŞI SOFRALARINI SÜSLEYECEK
Akdamar Adası her mevsim güzel
YEREL

AKDAMAR ADASI HER MEVSİM GÜZEL
Doğu Anadolu'da kış
YEREL

DOĞU ANADOLU'DA KIŞ

Van'da çığ tatbikatı
YEREL

VAN'DA ÇIĞ TATBİKATI
UMKE'den nefes kesen çığ tatbikatı
YEREL

UMKE'DEN NEFES KESEN ÇIĞ TATBİKATI
Van'da tarihi eserler yakalandı
YEREL

VAN'DA TARİHİ ESERLER YAKALANDI
Öğrencilerin &quot;1 İz&quot; kampanyasına yoğun ilgi
YEREL

ÖĞRENCİLERİN "1 İZ" KAMPANYASINA YOĞUN İLGİ
BEM-BİR-SEN heyetinden Vali İbrahim Taşyapan'a ziyaret
YEREL

BEM-BİR-SEN HEYETİNDEN VALİ İBRAHİM TAŞYAPAN'A ZİYARET
İlköğretim okulu öğrencilerinden Halep'e yardım
YEREL

İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRENCİLERİNDEN HALEP'E YARDIM
Erciş Halk Müziği Korusu izleyicileri büyüledi
YEREL

ERCİŞ HALK MÜZİĞİ KORUSU İZLEYİCİLERİ BÜYÜLEDİ
YYÜ'de Halep'e yardım kermesi düzenlendi
YEREL

YYÜ'DE HALEP'E YARDIM KERMESİ DÜZENLENDİ
Erciş'te 'İçme Suyu Temin Projesi' toplantısı
YEREL

ERCİŞ'TE 'İÇME SUYU TEMİN PROJESİ' TOPLANTISI
Meclis üyelerinden Gevaş Belediyesine ziyaret
YEREL

MECLİS ÜYELERİNDEN GEVAŞ BELEDİYESİNE ZİYARET
PKK üyelerine dağıttığı silahları kayıt altına almış
YEREL

PKK ÜYELERİNE DAĞITTIĞI SİLAHLARI KAYIT ALTINA ALMIŞ
Van'da kayak heyecanı başlıyor
YEREL

VAN'DA KAYAK HEYECANI BAŞLIYOR
Üniversite öğrencilerinden Ercişlilere konser
YEREL

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEN ERCİŞLİLERE KONSER