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İstanbul'daki terör saldırısı

24 Aralık 2016 Cumartesi, 16:51
İstanbul'daki terör saldırısı

ADIYAMAN (AA) - İstanbul Beşiktaş'taki terör saldırısında yaralanan Çevik Kuvvet Polisi Hasan Durmuş, "Devletim ve milletimle gurur duyuyorum. Dimdik ayaktayız. Bir an önce iyileşip mesleğime dönmek istiyorum." dedi.

Terör saldırısında sol bacağına isabet eden şarapnel parçasıyla yaralanan Durmuş, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisinin ardından Besni Devlet Hastanesine sevk edildi.

Tedavisi memleketi Besni'de süren Durmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'da terör saldırısıyla acı bir olay yaşandığını belirtti.

Beşiktaş maçına görev için gittiğini aktaran Durmuş, yaşanan terör olayının bir anda gerçekleştiğini söyledi. Patlamadan sonra gözünü açtığında kendisini ambulansta bulduğunu kaydeden Durmuş, "Sol dizimden yaralandım. Olaydan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm bakanlar ve milletvekillerimiz sağ olsun hepsi ziyarete geldi. Ziyaret benim için moral oldu. Benim vatana, millete sevgim kat kat arttı. Bu patlama bizi sarsmadı. Biz yolumuza devam edeceğiz. Bu devlet ve millet yıkılmaz. Allah'a çok şükür ayaktayız." diye konuştu.

Bu tür terör saldırılarının bir daha yaşanmamasını temenni eden Durmuş, "Olaydan sonra olay yeri çok kötü bir durumdaydı. Polis arkadaşlarımızla çok kötü durumdaydık. Rabbim bana gazilik unvanını nasip etti. Bundan dolayı gurur ve şeref duyuyorum. Rabbim bir daha bu tür acılar yaşatmasın. Devletim ve milletimle gurur duyuyorum. Dimdik ayaktayız. Bir an önce iyileşip mesleğime dönmek istiyorum." dedi.

- "Oğullarımla son görevimi yaparım"

Gazi polis memurunun babası Ahmet Durmuş da terör olaylarını kınadı.

Oğlunun 12 gün Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gördüğünü anlatan Durmuş, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım olmak üzere tüm devlet erkanına ilgilerinden dolayı teşekkür ederim. 4 oğlum var. Bütün oğullarımı silah altına alsalar beraber elbise giyinir ve son görevimi yaparım. Vatan, bayrak sağ olsun.Terörü lanetliyorum. İnşallah terör bitecektir." ifadelerini kullandı.

- "Teröristler artık sıkışıyor"

Durmuş'un Şırnak'ta görev yapan ağabeyi Astsubay Abuzer Durmuş da Beşiktaş'taki terör saldırısında kardeşinin yaralandığını öğrenir öğrenmez yanına gittiğini söyledi.

Kardeşinin hayati tehlikesinin bulunmadığını aktaran Durmuş, şunları kaydetti:

"Bu olay bizi üzdü. Bizim sevincimiz, kardeşim artık 'gazi'. Eskiden babamın evladıydı, şu an tüm ülkenin evladı. Bu süreçte bize yardımcı olan, manevi desteklerini esirgemeyen, bizzat ziyarete gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederim. Terör olaylarıyla bizi yıldıracaklarını düşünüyorlar ancak tüm samimiyetimle söylüyorum, Türkiye'nin dört bir yanından hiç tanımadığımız insanlar bizleri aradı. Telefonlarımız susmadı. Yanımızda olduklarını söylediler. Çok şükür ihtiyacımız da olmadı çünkü devletimiz yanımızda. Bu bizi çok sevindirdi. Bulunduğumuz coğrafya itibarıyla birçok terör örgütüyle mücadele ediyoruz. Bunların sonunun geldiği anlamına geliyor. Bu kadar terör olayının artmasının nedeni onların artık sıkıştığı anlamına geliyor. Tüm terör örgütlerini lanetliyorum. İnşallah, milletimiz bu terör belasından kurtulacaktır."


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