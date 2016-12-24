Maçın ardından

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SİVAS (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'un kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz, Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçtaki hakem yönetimini eleştirerek, "Hakemlerin kendilerine çekidüzen vermeleri gerekir." dedi.

Otyakmaz, sahalarındaki karşılaşmanın ardından stat çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Adana Demirspor'u yenerek 16 haftalık ilk bölümü iyi kapatmayı arzuladıklarını ancak bunun gerçekleşmediğini söyledi.

Kazanmayı en çok hak ettikleri bir maç oynadıklarını dile getiren Otyakmaz, "10 tane gol pozisyonu bulduk, hiç de gol pozisyonu vermedik ama ona rağmen maalesef kazanamadık." diye konuştu.

Futbolcuları Kerim Avcı'nın karşılaşmanın 65. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart gördüğünü anımsatan ve kırmızı-beyazlı ekibin eksik kalmasının galibiyetlerini engellediğine dikkati çeken Otyakmaz, şunları kaydetti:

"Eksik kaldığımız anda bile rakibe pozisyon vermedik. O anda çok net gol pozisyonları bulduk, maalesef olmadı. Verilen mücadeleden dolayı futbolcularıma teşekkür ediyorum. Hakem çok tecrübeliymiş havalarındaydı ama çok tecrübesiz bir maç yönetti. Çok kötü yönetti, takdir haklarını genelde rakipten yana da kullandı. Çok erken, çok basit kart kullanıyorlar. Evet ikinci sarı kartta kafaya yükselince dirsek vurmalarda sarı kart var ama yani ilkini o kadar bedava gösterince böyle şeyler oluyor. Herhalde hiçbir takımın iç sahasında 5-6 kırmızı kart gördüğü karşılaşma olmamıştır."

Karşılaşmanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'yu gösterdiği kartlar ve 3 dakika uzatma oynatmasından dolayı eleştiren Otyakmaz, "Çok basit kart göstermesi insanın aklına kurt düşürüyor." ifadesini kullandı.

Mecnun Otyakmaz, hakemi federasyona şikayet edip etmeyeceklerinin sorulması üzerine ise bunun doğru olmayacağını belirterek, "Hakemlerin kendilerine çekidüzen vermeleri gerekir. Evet bugün biraz şanssızdık ve 2 puanımız beceriksiz, son hamlelerimizden dolayı kaçtı. Hakemin de payı var." değerlendirmesinde bulundu.

Transfer çalışmalarına da değinen Otyakmaz, 4 veya 5 oyuncuyu kadrolarına dahil edeceklerini dile getirdi.