Hentbol Erkekler Süper Lig

Salon: Trabzon 19 Mayıs
Hakemler: Nedim Güneş, Ahmet Koç
Trabzonspor: Umovist, Mesut Çebi, İsmail Engin Haliloğlu 6, Samet Kaynak, Bülent Erkol, Parshutin 3, Oğulcan Güney 5, Turchenko 7, Tymoshchuk 5
Göztepe: Markelov, Vrgoc 3, Kasumovic 3, Vuçiçevic 1, Baran Nalbantoğlu 5, Gökhan Örnek 4, Cenk Köker 1, Lojani̇ci̇c 2, Semenov 1, Murat Enç 1, Pilipovic 5, Chystabayeu
İki dakika cezası alanlar: İsmail Engin Haliloğlu, Tymoshchuk, Parshutin (Trabzonspor), Pilipovic, Baran Nalbantoğlu, Chystabayeu (2), Vrgoc, Kasumovic (Göztepe)
İlk yarı: 12-13
TRABZON (AA) - Erkekler Hentbol Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile Göztepe, 26-26 berabere kaldı.