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YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
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Terör saldırılarına tepkiler

24 Aralık 2016 Cumartesi, 16:55
Terör saldırılarına tepkiler

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğündeki sivil toplum kuruluşları tarafından "Barış ve kardeşlik için Türk bayrağını al da gel'' sloganıyla terör saldırılarına tepki yürüyüşü düzenlendi.

Yürüyüş kapsamında, Pirireis Mahallesi'nde Tevfik Sırrı Gür Stadı önünde toplanan vatandaşlar, sloganlarla kortej eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Burada saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Mersin Valisi Özdemir Çakacak, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin çok önemli günlerden geçtiğini söyledi.

Çakacak, küresel terör örgütlerinin ülkede saldırılar düzenlediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Dört koldan saldırıyorlar. Küresel güçler demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin büyümesini, gelişmesini, ilerlemesini önlemek için elinden ne geliyorsa yapıyor. Yüce milletimiz nasıl ki Çanakkale'de ülkemize ve vatanımıza sahip çıktıysa, bugün de birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin ne kadar büyük bir güç olduğunu dünyaya göstererek, vatanına, demokrasisine, beraberliğine ve kardeşliğine sahip çıkıyor. Bugün Mersin teröre karşı tek yürek. Sizlerde bu yürek, bu inanç, bu birlik, beraberlik ve kardeşlik oldukça bu topraklarda hiçbir terör örgütü barınamayacaktır. Nasıl ki Çanakkale'de işgale gelen gemiler denizin derinliğine gömülmüş ise bugün de birliğimize, beraberliğimize ve vatanımıza kaseden terör örgütleri tarihin derinliğine gömülecektir. Milletimizin değerli evlatlarının bu asil duruşu oldukça bu milletin başını hiçbir güç eğemeyecektir.''

Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz da bugünün hayıflanma ve kederlenme günü olmadığını vurgulayarak, "Gün birbirimize daha sıkı sarılmak, cennet vatanımızı kan gölüne çevirmek isteyenleri bu muhteşem tabloyla kahretme günüdür. Acımız büyük, yaslıyız ama bu yası vakur bir şekilde tutacağız. Sinmeden, korkmadan ve dimdik durarak, hep uyanık kalarak tutacağız. Kötü niyetlileri ve millet düşmanlarını gözyaşlarımızla sevindirmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Grup, daha sonra terör olaylarında şehit olanlar için dua etti.

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